Las madres de Comunión arrasan con este vestido estampado de Sfera que ahora está rebajado y hace tipazo máximo

El mes de mayo, además de ser el de las flores, está dedicado a las Comuniones. A caballo entre los formalismos de una boda y la elegancia del Domingo de Ramos, las Comuniones suelen poner en jaque nuestras ideas de estilismos, sobre todo, en el caso de las madres. Al tratarse de un evento religioso, los códigos de estilo suelen estar determinados por la sobriedad, al ser un día importante para las madres, al look se le presupone un cariz un poco más especial que en otros eventos. ¿Cómo se hace para converger ambas premisas? Lo primero es tener claro que el protagonismo de ese día es de nuestros pequeños y que en base a eso debemos plantear nuestro estilismo. Los vestidos sueltecitos suelen ser una buena opción para una madre de Comunión. Cómodos, versátiles y favorecedores, estos vestidos, combinados de forma más especial, pueden convertirnos en esa madre elegante, pero sin pasarse.

Podemos escoger un vestido estampado, tanto si es de flores, como de rayas o lunares, la clave es que no sea excesivamente llamativo para no convertirnos en el centro de atención, en detrimento de nuestros pequeños. En ese sentido, las madres de Comunión están arrasanco con un vestido estampado de Sfera que, además, ahora está rebajado. Con un corte sencillo, pero muy favorecedor, este vestido cumple con todas las premisas de las que debe partir un look de madre de Comunión, de ahí que después de que Sfera lo haya rebajado se haya convertido en un must entre la smás estilosas. Te contamos cómo es y todo lo que debes tener en cuenta a la hora de apostar por un look de madre de Comunión.

Lo que debes evitar en un look de madre de Comunión

Acertar con un look de madre de Comunión puede parecer sencillo, pero en realidad no lo es. Sobre todo, porque hay algunos detalles ante los que sucumbir y que nos pueden hacer meter la pata. Si todavía no tienes planteado el look para la Comunión de tu pequeño, coge papel y lápiz y evita caer en estos errores comunes.

Looks llamativos : Ni eres la protagonista ni se trata de la Feria de Abril. Una Comunión es un evento de carácter religioso y el look debe estar configurado en base a eso. Las propuestas más excéntricas, mejor dejarlas para otra clase de eventos. Además, recuerda que el protagonismo lo deben tener los niños, por mucho que seas la madre.

: Ni eres la protagonista ni se trata de la Feria de Abril. Una Comunión es un evento de carácter religioso y el look debe estar configurado en base a eso. Las propuestas más excéntricas, mejor dejarlas para otra clase de eventos. Además, recuerda que el protagonismo lo deben tener los niños, por mucho que seas la madre. Escotes y aberturas : En alusión al carácter religioso del evento, se recomienda apostar por escotes sutiles y evitar detalles como los cut out o la aberturas en faldas.

: En alusión al carácter religioso del evento, se recomienda apostar por escotes sutiles y evitar detalles como los cut out o la aberturas en faldas. Colores chillones : Las tonalidades demasiado llamativas pueden restarle sobriedad al evento, por eso es recomendabe jugar con las tonalidades neutras, los colores pastel e incluso el color blanco, muy propio para un look de madre de Comunión.

: Las tonalidades demasiado llamativas pueden restarle sobriedad al evento, por eso es recomendabe jugar con las tonalidades neutras, los colores pastel e incluso el color blanco, muy propio para un look de madre de Comunión. Total black: Sí, el negro es un color muy elegante, pero no representa el carácter alegre de una Comunión. Mejor dejar esta tonalidad para eventos nocturnos y, si quieres esa elegancia innata que tiene el negro, juega con los azules y grises, pero con algún estampado que le dé luminosidad al look.

Así es el vestido de Sfera que triunfa entre las madres de Comunión

Con un corte bastante sencillo, el vestido de Sfera es perfecto para un look de madre de Comunión. Presenta un escote a la caja, ideal para una celebración religiosa y bastante elegante, y las manguitas largas, algo que esta primavera de temperaturas extrañas se agradece bastante. El diseño presenta un estampado silvestre de color blanco sobre un fondo azul y un drapeado en la zona del tronco que hace que la prenda resulte todavía más favorecedora. Su largo es midi, perfecto para este tipo de celebraciones y, aunque el diseño no es en colore demasiado vivos, los toque en clarito hacen que sea un look bastante luminoso.

A la hora de apostar por él en una Comunión, recomendamos combinarlo con unas sandalias en color marfil y una cartera a juego. Si se tratase de una boda, podríamos añadirle un mantón de Manila en la misma tonalidad, pero una Comunión no se presta a ello. En cuanto al peinado, es preferible llevarlo lo más natural posible y dejar el rostro despejado para cederle protagonismo a los pendientes, que pueden ser en formato lágrima.

Vestido estampado de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido estampado de Sfera con el que arrasan las madres de Comunión tenía un precio de 35,99 euros y ahora está rebajado a 28,75 euros.

Ref: 56262109178