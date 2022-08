De María Pombo a Rocío Osorno: el ranking de las influencers mejor vestidas del verano 2022

Las hemos visto de vacaciones en la playa, pasear en barco y hasta de luna de miel en alguna paradisíaca isla y no sabemos si nos da más envida su modus vivendi o los lookazos que utilizan para ello. (Re)descubridoras de tendencias como la de combinar la camisa blanca con el biquini, las influencers se han convertido en musas de estilo, ya sea porque con ellas aprendemos a sobrevivir con estilo a la ola de calor o porque sus outfits están entre los 31 looks de agosto que vamos a copiar sí o sí, el caso es que la forma de vestir de muchas de ellas nos tiene enamoradas.

Cada una con su estilo particular (igual que nosotras), las influencers han ido dando muestra de sus mejores looks a lo largo de todo el verano y, aunque todavía le quede un poco a la estación, ya podemos hacer un balance de sus propuestas de estilo. Los looks más boho chic de María Pombo, la elegancia andaluza de Rocío Osorno, la frescura de Anna Padilla y Laura Escanes, los inspiradores estilismos de luna de miel de Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo... Todas han dejado su sello personal a la hora de mostrar los mejores looks del verano y ahora nosotras podemos establecer el ranking de las influencers mejor vestidas del verano.

Diametralmente opuestas, Rocío Osorno y María Pombo son clave en esta lista de influencers estilosas, pero no son las únicas. Si has seguido el verano de ellas, algunas de nuestras propuestas de looks te resultarán familiares, aunque quizás no coincidamos en el ranking. Echa un vistazo a la lista de las influencers mejor vestidas del verano y elabora tu propio ranking.

1. Rocío Osorno, la mejor vestida

Tiene un don para conseguir resultar elegante con el look más sencillo y así se observa en su perfil de Instagram. Con un estilo muy personal, en el que nunca faltan los detalles en las prendas (ya sea en forma de lazos, drapreados o el juego de volumen), Rocío Osorno se corona como la influencer mejor vestida del verano porque nos resulta imposible no querer copiarle un look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

2. Mery Turiel, la elegancia neoyorkina

Quizás sea Nueva York o quizás sea algo innato, pero la influencer se mueve en unos looks de líneas bastante sencillas en los que destacan los vestidos vaporosos, que suelen darle bastante juego a su contenido de Instragram. Su elegancia por las calles de Nueva York bien le vale a Mery Turiel el segundo puesto en el ranking de las influencers mejor vestidas del verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel)

3. Anna Padilla, menos siempre es más

Su estilo tan sencillo y minimalista nos tiene completamente enamoradas. Colores neutros, combinaciones muy casuales y un rollazo que no necesita de mucho artificio, de ahí que la influencer se hay a colgado la medalla de bronce en el ranking de las influencers mejor vestidas del verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

4. Paula Ordovás y el don de mezclar lo sencillo con lo hippie

Si te das una vuelta por su cuenta de Instagram, te darás cuenta de que el estilo de Paula Ordovás está bastante definido. La influencer se mueve en unas líneas bastante sencillas que dan como resultado unos looks de verano en los que lo boho y lo hippie está muy presente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Ordovás (@paulaordovas)

5. Alexandra Pereira, la reina de los vestidos de verano

Con una barriguita preciosa, la influencer se ha convertido en abanderada de los vestidos de verano más ideales. No sabemos si su apuesta por este tipo de prendas se debe a su embarazo o simplemente es cuestión de gustos. Sea como sea, los vestidos le sientan de miedo, de ahí que sea la quinta del ranking de influencers mejor vestidas del verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@alexandrapereira)

6. María Pombo, enamorada del crochet y los biquinis

No entendemos el verano sin que las prendas de crochet se conviertan en la tendencia más representativa y está claro que María Pombo tampoco. Prendas y conjuntos de crochet (estamos enamoradas del dos pieza son estampado setentero) conviven con los más originales biquinis en el perfil de María Pombo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

7. Marta Lozano, amante de los estampados

Su estilo es bastante diferente al del resto de las influencers de la lista y sus looks con estampados nos parece una muy buena apuesta para el verano. Uno de nuestros looks preferidos es un conjunto dos piezas formado por una falda y un top (una combinación muy recurrente en ella).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

8. Laura Escanes, la reina de los looks relajados

Su estilo es bastante informal, como el de la mayoría de las millenniasl, por eso no nos sorprende que la relajación sea el pilar sobre el que Laura Escanes cimente sus looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

9. Teresa Andrés Gonzalvo, la de 'Memorias e África'

Ha estado de viaje de novios en África y, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Con idea de mimetizarse con el medio como si de una película se tratase, la influencer apostó por una indumentaria muy de principios del siglo XX y es por eso por lo que la hemos incluido en la lista.

10. D

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo)

ulceida, la de los looks millennials

Bastante desenfada y despreocupada a la hora de vestir, Dulceida es la reina de los looks millennials, tomando los iconos más emblemáticos de esta generación como elementos clave de sus looks.