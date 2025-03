De flecos y piel, los pantalones de Zara más exclusivos que causan furor entre las chica boho.

No hay excepción, todas las primavera, la estética boho renace con la fuerza de un huracán, como Melody en Esa diva. Con su aire desenfadado, espíritu libre y una fuerte inspiración en la estética hippie de los 70, el boho ha encontrado su lugar en el armario de aquellas que buscan un estilo relajado, pero con mucha personalidad. A lo largo de los años, esta tendencia ha estado marcada por los vestidos estampados, las blusas vaporosas, las botas camperas y los accesorios de rafia y cuero, pero las más atrevidas han llevado esta estética un paso más allá con prendas más potentes y sofisticadas.

En este sentido, los pantalones se han convertido en una opción clave para aquellas que desean darle un giro diferente al estilo boho. Mientras que los vestidos largos y las faldas fluidas siguen siendo piezas imprescindibles, cada vez más chicas boho se atreven con opciones más rompedoras, como los pantalones de piel con flecos. Estas prendas no sólo elevan cualquier look, sino que también aportan un aire de rebeldía y sofisticación, demostrando que la moda boho no se limita sólo a lo romántico y etéreo, sino que puede ser también poderosa y con carácter.

En esta línea, Zara ha lanzado unos pantalones de piel con flecos que han causado auténtico furor entre las amantes del boho. De edición limitada, estos pantalones encapsulan a la perfección el espíritu libre y ecléctico de esta estética, pero con un toque de exclusividad que los convierte en un objeto de deseo absoluto. Antes de desvelar todos los detalles sobre esta joya de la firma, repasemos cuáles son las claves de la tendencia boho en 2025 y cómo llevarla con estilo.

Las tendencias top de la estética boho en 2025

El boho chic ha evolucionado con los años, manteniendo su esencia pero adaptándose a las tendencias del momento. Si quieres apostar por esta estética, estos son los elementos clave que definen la esencia boho esta primavera.

Flecos en todas partes : Los flecos han pasado de ser un simple detalle decorativo a convertirse en un must dentro de la tendencia boho. Ya sea en chaquetas, vestidos, bolsos o pantalones, aportan movimiento y dinamismo, además de ese aire western que tanto triunfa.

: Los flecos han pasado de ser un simple detalle decorativo a convertirse en un must dentro de la tendencia boho. Ya sea en chaquetas, vestidos, bolsos o pantalones, aportan movimiento y dinamismo, además de ese aire western que tanto triunfa. Piel y ante como materiales estrella : El cuero y el ante han cobrado especial relevancia en el universo boho. Estas texturas aportan calidez y sofisticación, además de ser ideales para darle un punto más trabajado a cualquier look. Prendas como chalecos de piel, faldas midi de ante o pantalones con detalles western son algunas de las piezas más codiciadas.

: El cuero y el ante han cobrado especial relevancia en el universo boho. Estas texturas aportan calidez y sofisticación, además de ser ideales para darle un punto más trabajado a cualquier look. Prendas como chalecos de piel, faldas midi de ante o pantalones con detalles western son algunas de las piezas más codiciadas. Tonos tierra y neutros : La paleta de colores boho sigue apostando por los tonos tierra, beiges, marrones y crudos, que evocan la naturaleza y la conexión con el entorno. Sin embargo, esta temporada también veremos acentos en turquesas, ocres y mostazas, aportando un toque de color sin perder la armonía.

: La paleta de colores boho sigue apostando por los tonos tierra, beiges, marrones y crudos, que evocan la naturaleza y la conexión con el entorno. Sin embargo, esta temporada también veremos acentos en turquesas, ocres y mostazas, aportando un toque de color sin perder la armonía. Botas cowboy y sandalias artesanales : El calzado es una parte fundamental del look boho. Este año, las botas cowboy siguen siendo las protagonistas absolutas, pero también se llevan las sandalias de cuero con tiras y los zuecos de madera, ideales para combinar con faldas largas y vestidos vaporosos.

: El calzado es una parte fundamental del look boho. Este año, las botas cowboy siguen siendo las protagonistas absolutas, pero también se llevan las sandalias de cuero con tiras y los zuecos de madera, ideales para combinar con faldas largas y vestidos vaporosos. Accesorios XXL: Los complementos siguen jugando un papel clave en este estilo. Collares de cuentas, cinturones anchos de piel, maxi pendientes y bolsos de flecos son imprescindibles para completar cualquier look boho.

Los pantalones de flecos de Zara que han enamorado a las chicas boho

Zara ha lanzado unos pantalones de piel con flecos que han conquistado a las más bohemias. Se trata de una pieza de edición limitada, lo que los hace aún más exclusivos y codiciados (a pesar de su precio). Estos pantalones están confeccionados en piel de ante 100%, un material que los hace no solo elegantes, sino también muy duraderos y con una caída espectacular. Su diseño de tiro alto estiliza la figura y alarga visualmente las piernas, mientras que los flecos laterales a tono añaden un extra de movimiento que eleva el look al instante. El acabado en línea evasé sin costura en el bajo es otro de los detalles que hacen que estos pantalones sean únicos. Este corte permite que se adapten a la silueta de forma fluida y natural, sin marcar demasiado, lo que los convierte en una opción perfecta para las que abanderan la estética boho, pero no quieren renunciar a la comodidad más funcional.

Cómo llevar los pantalones de flecos de Zara esta primavera

Si bien estos pantalones son una pieza llamativa por sí sola, la clave está en combinarlos adecuadamente para sacarles el máximo partido. Estas son algunas ideas para que los combines y subas de nivel tu estilismo más bohemio.

Look boho total : Para un estilismo 100% boho, combínalos con una blusa vaporosa en tonos crudos, un chaleco de crochet y unas botas cowboy en piel marrón. Completa el look con un cinturón ancho y unos pendientes de cuentas para un aire auténtico y sofisticado.

: Para un estilismo 100% boho, combínalos con una blusa vaporosa en tonos crudos, un chaleco de crochet y unas botas cowboy en piel marrón. Completa el look con un cinturón ancho y unos pendientes de cuentas para un aire auténtico y sofisticado. Con un toque urbano : Si prefieres un look más actual y menos western, apuesta por una camiseta básica blanca, una blazer estructurada en tonos neutros y unas sandalias minimalistas de tacón. Así conseguirás un equilibrio entre la sofisticación y la rebeldía de los pantalones de flecos.

: Si prefieres un look más actual y menos western, apuesta por una camiseta básica blanca, una blazer estructurada en tonos neutros y unas sandalias minimalistas de tacón. Así conseguirás un equilibrio entre la sofisticación y la rebeldía de los pantalones de flecos. Estilo festivalero : Estos pantalones son ideales para un look de festival. Combínalos con un crop top de crochet, un kimono ligero con estampado étnico y unas sandalias de tiras. Añade un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol estilo retro para completar el outfit.

: Estos pantalones son ideales para un look de festival. Combínalos con un crop top de crochet, un kimono ligero con estampado étnico y unas sandalias de tiras. Añade un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol estilo retro para completar el outfit. Opción elegante para la noche: Si quieres llevarlos en un look más sofisticado, opta por un top lencero en negro, una chaqueta de ante entallada y unos botines de tacón. El resultado será un look con carácter, pero igualmente refinado y con mucho estilo.

Pantalones con flecos de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de flecos y piel de Zara que causan furor entre las chicas boho tienen un precio de 169 euros.

Ref: 6098/910/800