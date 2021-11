El plumífero morado de Stradivarius de 35 euros que no querrás quitarte en todo el invierno.

Cuando pensábamos que el universo plumífero no nos podía sorprender más, llega Stradivarius y lanza un modelo morado que es precioso, súper original y, encima, baratísimo y se convierte en una de las prendas más en tendencia de la temporada. Todavía estamos en shock con el plumífero azul que ha obsesionado a las que más saben de estilo, pero, tenemos que reconocer que ahora lo que estábamos buscando eran abrigos calentitos para sobrevivir a los primeros días de frío.

Esa búsqueda ha quedado completamente eclipsada por culpa de (o más bien gracias a) el plumífero morado de Stradivarius que no querrás quitarte en todo el invierno. No es una exageración, el diseño, el color y el precio (35 euros) bien merecen que adoremos este plumífero morado de Stradivarius y se convierta en el uniforme del invierno.

Ya ha quedado claro que este invierno los looks renuncian a la sobriedad y se vuelven mucho más originales y atrevidos apostando por el color. Atrás quedaron los estilismos anodinos en los que el negro, el gris y el camel eran los únicos protagonistas. Ahora ha llegado el momento de abrazar el color en nuestros looks más invernales y apostar por prendas llamativas, como es el caso del plumífero morado de Stradivarius, el que no te quitarás en todo el invierno (verdad verdadera)

Afirmamos que se trata de un plumífero morado, aunque la definición de la prenda se lee púrpura y, en función de la luz que le dé, a nosotras nos parece rosa fucsia. Aunque la tonalidad real es lo de menos porque, en realidad, esta ambigüedad de colores hace que la prenda sea todavía más versátil.

Ideal para llevarlo en un look total black, el plumífero morado de Stradivarius se presenta en una versión acolchada y con capucha. A diferencia de otros plumíferos, éste no cuenta con cinturón y es una versión cazadora, perfecto para poder llevarlo con unos pantalones wide leg sin parecer un saco de patatas. Además, para las que se han enamorado del diseño, pero no les convence la tonalidad, Stradivarius ha lanzado el mismo plumífero, pero en color azul eléctrico. También por 35 euros.

En definitiva, todo son ventajas con el plumífero morado de Stradivarius y por eso afirmamos, con pleno conocimiento de causa, que no te lo quitarás en todo el invierno. Nosotras, que a frioleras no nos gana nadie, tenemos claro que el plumífero morado será nuestro nuevo chaquetón preferido del invierno.

Así es el plumífero morado de Stradivarius de 35 euros

Se trata de un plumífero en versión cazadora oversize con cuello subido y capucha. Cuenta con un cierre con cremallera y solapa y también está disponible en turquesa. Aunque nuestro favorito es el morado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el plumífero morado de Stradivarius tiene un precio de 35,99 euros.