Rocío Osorno tiene el look con los vaqueros blancos más originales y de rebajas con el que estrenar vacaciones con estilo.

Rocío Osorno nos está dando un verano inolvidable en cuanto a looks. Si hace unos días nos enamorábamos de su vestido largo de rayas de colores, ahora no podemos evitar fijarnos en el conjunto con el que nos morimos de ganas de empezar las vacaciones. Se trata de un look en el que los pantalones anchos, pero en versión denim y de color blanco, se convierten en los protagonistas absolutos. Estábamos deseando verla con unos súper en tendencia pantalones bombachos, pero parece que para eso tendremos que esperar. Por el momento, nos conformamos con que nos inspire con su look estival con vaqueros blancos que vamos a copiarle a la voz de ya.

Cómodos y muy originales, estos vaqueros blancos pertenecen a las rebjas de H&M, por lo que, además de ser una prenda con mucha personalidad, también podremos ficharla a un precio más económico. Si eres fan de los vestidos bordados porque le dan un aire diferente a una prenda clásica, unos vaqueros blancos como los de Rocío Osorno, que cuentan con unos detalles también bordado, son los que necesitas para estrenar con estilo tus vacaciones de verano.

Así es el look de Rocío Osorno con vaqueros blancos para estrenar las vacaciones

No es que haya estrenado las vacaciones, precisamente, pero con este estilismo se acerca cada vez más a ellas. Después de unos días preparando su nueva casa de la playa, Rocío Osorno ha compartido con sus seguidores algunos de los arreglos que está realizando junto con su familia. Emocionada por el resultado, la influencer sevillana compartía un post en el que se la veía con este favorecedor look, que se antoja ideal para estrenar las vacaciones, las suyas cuando le toquen, las nuestras en cuanto nos lleguen.

A diferencia de otros estilismos de Rocío Osorno para el verano, en los que destacan las propuestas fluiditas cuando se trata de pantalones, en esta ocasión, se decanta por un básico de verano revisionado. Se trata de unos icónicos vaqueros blancos, que protagonizan un estilismo de lo más boho y en el que lo que destacan son los detalles en bordado inglés de los pantalones.

Bastante originales, en comparación con otros vaqueros blancos, estos jeans suben de nivel con un top de crochet de volantitos en uno de los colores más en tendencia, el marrón chocolate (de la firma Agnese Studios). Rocío Osorno remata el estilismo con un bolso de rafia, también en marrón chocolate y de tamaño reducido, y unas gafas de sol con montura dorada, otro clásico que parece volver esta temporada.

Rocío Osorno con un look con pantalones blancos. / @rocioosorno

Depende de la perspectiva, los pantalones, que puedes encontrarlos en H&M, son más blancos o más crudos. En cualquier caso, el detalle de bordado inglés le da un punto bastante original y convierte a estos vaqueros un must estival. Cuentan con las perneras anchas y el talle elevado, por lo que no hay problema a la hora de pensar en si nos favorecerán o no. A la hora de combinarlos, siempre puedes jugar con prendas superiores en colores intensos para hacer contraste, aunque nos encantan con un rosa empolvado.

Vaqueros blancos de H&M. / H&M

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros blancos de H&M tienen un precio de 59.99 euros.

Ref: 1275791001

Otros vaqueros blancos originales que también puedes fichar en H&M

Unos vaqueros blancos en verano tienen la capacidad de solucionarte multitud de estilismos. Han estado relegados a un segundo plano durante todo el año y ahora viven su momento álgido, por eso las firmas jugan con ellos y lanzan propuestas de los más originales, como son estos diseños que hemos encontrado también en H&M y con los que puedes plantear un estilismo original con el que estrenar tus vacaciones.

La primera de las propuestas destaca por contar con unas rayas verticales que, en lugar de ser de otro color, se presentan en formato deshilachado y le dan al estilismo un punto grunge bastante interesante. Las rayas verticales, además, ayudan a potenciar el efecto piernas infinitas.

Vaqueros blancos de H&M. / H&M

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros blancos de H&M tienen un precio de 59.99 euros.

Ref: 1297731001

La segunda propuesta tiene un punto más romántico. Con el tiro elevado y las perneras anchas, estos vaqueros blancos destacan por los remaches decorativos en forma de copo de nieve que discurren por toda la prenda.

Vaqueros blancos de H&M. / H&M

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros blancos de H&M tienen un precio de 34.99 euros.

Ref: 1295716001