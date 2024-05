De Rocío Osorno a María Pombo, los look más en tendencia del verano que puedes empezar a llevar desde ya.

No es verano, pero como si lo fuera. El mercurio ya ha comenzado su ascenso meteórico y todo apunta a que las temperaturas no darán mucha tregua estos días. Pensar en un look para estos día de tanto calor puede volverse algo complicado, pero nada que no se pueda solucionar encontrando la inspiración adecuada. Una falda pareo para bajar a la playa, un vestido boho con alpargatas o culquier otra prenda que ya hemos visto en las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas y que las influencers ya han llevado nos sirven de fuente de inspiración para plantear los mejores looks del verano.

Rocío Osorno ya ha compartido en su perfil de Instagram algunas de las propuestas más en tendencia de este verano (de hecho, ha agotado el vestido boho viral del verano). Aunque ella no es la única. Influencers como María Pombo, su hermana Marta Pombo, Dulceida o Lucía Bárcena también nos sirven de fuente de inspoiración para los looks más en tendencia del verano. Echa un vistazo a nuestra selección de estilismos y encuentra el look que más te gusta.

El pareo de Rocío Osorno

La influencer ya ha empezado a compartir propuestas para este verano y una de las que más nos ha gustado ha sido la que lanza para un día de playa. Con un pareo con estampado paisley y un biquini negro muy gavorecedor, el look de Rocío Osorno sube de nivel gracias al kimono de flecos con el que lo combina.

El vestido ibicenco de Marta Pombo

Cuando no sepas qué ponerte en verano, tira de vestido ibicenco. Ya sea para ir a la playa, para salir con amigas o para una cena. En función del contexto, puedes llevar unos complementos u otros. Marta Pombo, que lo lleva para ir a la playa, combina su vestido ibicenco con un sombrero en tonos rosas.

Los pantalones de crochet de María Pombo

Es una amante de la sprendas de crochet y nada más que empiezan a subir las temperaturas no duda en usar alguna prenda confeccionada en este tejido. En esta ocasión, unos pantalones con un top negro (para crear contraste) de escote asimétrico. Si también eres amante del crochet, estás de enhorabuena, está súper en tendencia este verano.

El vestido cut out de Lola Lolita

Las más atrevidas podrán hacerse con un diseño cut out como el de Lola Lolita y lucirlo para una tarde de chiringuito y concierto improvisado. El detalle de la flor en 3D en el cuello le da un toque romántico.

El vestido de lunares de Violeta Mangriñan

Un vestido de lunares es al verano lo que el mar a la playa y eso lo sabe Violeta Mangriñan, que se decanta por un vestido de la nueva colección de Parfois y lo combina con un maxibolso en color matcha.

El conjunto psicodélico de Dulceida

La prueba de que las embarazadas también pueden apostar por las tendencias más actuales es Dulceida y su conjunto de falda y top abierto con estampado psicodélico. Ella lo lució en la playa, pero también podrás llevarlo con unas sandalias de tacón una noche de verano.

El vestido rojo de María F. Rubíes

¿Qué es el verano sin un vestido rojo? La influencer apuesta por un diseño muy sencillo (que puedes encontrar en Zara o Parfois) y lo combina con las sandalias planas del momento, las Birkenstock, también en rojo. Un look muy sencillo para un día en el que no quieras pasar mucho calor.

El vestido de volantes de María Segarra

De volantes, con cut out en los laterales y una lazada en la espalda, el vestido de María Segarra nos parece una opción perfecta para cualquier mañana de verano o para una tarde de playa. El detalle del bolso en buganvilla a contraste nos encanta. El vestido lo puedes encontrar en Mango.

El vestido boho de Lucía Bárcena

Ella se lo pueso para un evento, pero podrás lucirlo con unas cuñas de esparto en tonos beige para cualquier noche de verano en la que quieras un look un poco más especial.