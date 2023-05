Las tendencias de verano 2023 definitivas que sólo verás en Zara.

Que en verano hay tendencias que sobreviven año tras año, como las flores o los vestidos blancos, es una realidad incuestionable. Que cada verano aparecen nuevas tendencias que se convierten en las auténticas protagonistas de la temporada, también (como las camisetas con volantes que han conquistado a las influencers sevillanas). Después de haber visto las nuevas colecciones de pasarela y las de las firmas low cost, está claro que hay unas determinadas tendencias que destacan por encima de las otras este verano 2023 y que, la mayoría de ellas, están.

Los vaqueros originales que arrasan en redes sociales han marcado un antes y un después en las tendencias denim de este verano 2023, aunque no son los únicos. El vestido morado más espectacular del verano demuestra que no sólo los colores vitamina son tendencia y los pantalones cargo que no sólo los vestidos camiseros son los reyes estivales. Éstas y el resto de tendencias definitivas de este verano 2023 las puedes encontrar en Zara y son las siguientes.

El estampado tie dye en tonos cálidos

Este estampado siempre es el rey del verano, pero este 2023 se lleva en una tonalidad concreta: los cálidos y tonos tierras. Como se observa en este vestido de crochet de estampado tie dye de Zara, que tiene un precio de 35,95 euros.

Las camisetas con volantes en las mangas

La moda flamenca siempre es fuente de inspiración, y más si hablamos de tendencias de verano. Esta temporada los volantes se adueñan de vestidos, blusas y camisetas, aunque la verdadera tendencia top es la de la camiseta con volantes en las mangas. Ésta de Zara es ideal para llevarla con otra tendencia de verano, las faldas vaqueras de largo midi. La camiseta tiene un precio de 12,95 euros.

La falda vaquera de largo midi

Las tendencias dosmileras coquetean con la moda actual desde hace ya varias temporadas. Después de hacer un tímida aparición el pasado año, ahora las faldas vaqueras de largo midi se convierten en la revelación de la temporada. La verás con camiseta blanca y zapatillas deportivas. Ésta de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Las superposiciones o el triunfo del 3D

De todas las firmas low cost, Zara fue una de las primeras en apostar por esta tendencia de pasarela el verano pasado. Después de un año entero de reflexión, ahora esta tendencia pisa con fuerza y promete convertirse en la preferida de las más atrevidas. Nos encanta en versión top, como éste de Zara, combinado con vaqueros wide leg o falda vaquera midi. Todo muy años 2000. La falda de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

La capa de gasa como sobrevestido o sobrecamisa

Las capas llegaron para convertirse en el complemento estrella de la invitada perfecta y ahora son la tendencia revelación del verano para los looks del día a día. Con idea de darle un toque atrevido a los estilismos, estas capas se llevan como sobrevestidos o sobrecamisas, dejando entrever las prendas que vayan debajo. En el caso de la capa de Zara, el precio es de 29,95 euros.

Flecos en todas partes

Ya sea en un kimono, en un vestidos, en una falda o en una capa, los flecos complementan cualquier prenda y son la clave de los looks con rollazo de este verano. Ésta de Zara es perfecta para llevarla como complemento a una boda de verano y su precio es de 49,95 euros.

Los tejidos metalizados

Otra tendencia dosmilera y que este verano se adueña de vestidos, tops y pantalones. Un toque futurista para los looks de más atrevidas que buscan no pasar desapercibidas en verano. Este vestido metalizado de Zara contribuye a ello. Su precio es de 35,95 euros.

Muchos corazones

Ya sea en estampados o en complementos, los corazones se convierten en este verano 2023 en los reyes de la baraja. Un toque naíf para los estilismos estivales que rompe con otras tendencias, como la de los tejidos metalizados. En Zara, las más atrevidas pueden encontrar esta camisa con un enorme corazón en la espalda, con un precio de 29,95 euros.

El color morado

Todo parecía indicar que el naranja sería la tonalidad estrella del verano (que lo es), pero el color morado tiene mucho más protagonismos todavía. Apostar por esta tonalidad y combinarla con turquesas, verdes, naranjas o fucsias es la mejor y más en tendencia de todas las propuestas de estilo del verano. Rocío Osorno se enamoró de este vestido de Zara y, cuando Amancio Ortega reponga unidades, podrás ficharlo por 39,95 euros.