Después de esto no tendrás que leer más sobre tendencias de moda de este otoño: te las contamos todas

Ha llegado el momento de hacer cambio de armario, guardar la ropa de verano y darle la bienvenida a las tendencias que trae el otoño. Algunas de las tendencias de esta temporada hicieron su primera aparición el año pasado, pero es ahora cuando toman especial relevancia. Otras, como ocurre a veces en el mundo de la moda, son revisiones de estilismos de otras épocas.

Aunque, en su mayoría, las tendencias de esta temporada apuestan más por la sobriedad y el convencionalismo, salvo algunas excepciones. Si el otoño 2020 supone el regreso de los mom jeans, también es la estación en la que descubrimos que el efecto piel es un tejido que favorece, que los flecos no son para los cowboys, que los maxi abrigos son elegantes además de cómodos y que el rojo siempre será el color que más nos favorezca. Aquí repasamos estas y otras tendencias que no querrás dejar de usar este otoño-invierno.

Prendas efecto piel

Este tejido siempre ha estado presente en el mundo de la moda, aunque esta temporada da un salto y se convierte en el tejido estrella con el que atreverse a innovar. Si en temporadas pasadas era nuestro tejido favorito a la hora de elegir esa chaqueta con la que completar nuestro outfit, este otoño el efecto piel se convierte en protagonista absoluto de prendas como vestidos, faldas y pantalones. Pon especial atención a los vestidos camel o en tonos marrones, algunos tienen un aire retro espectacular.

Camisas blancas con volantes

Una camisa blanca es un básico que no debe faltar en ningún armario. Esta prenda siempre salva cualquiera de nuestros outfits porque es tan versátil que vale para estilismos informales o para looks más elegantes. Esta temporada fíchalas con volantes en la zona del cuello porque será la tendencia que no dejarás de ver por la calle. Volantes, chorreras, cuellos maxi babydoll... todos estos adornos se adueñan de las camisas blancas para darle un sello de distinción. Hazte con una y convierte cualquiera de tus looks en sinónimo de clase y estilo.

Vaqueros años 90

El regreso de los vaqueros clásicos de los 80 y 90 es una realidad. Denominados mom jeans, estos vaqueros le toman la delantera a los pitillo y a los slouchy (tendencia la temporada pasada) para ser los absolutos protagonistas de este otoño-invierno. De talle muy alto y de corte recto, estos pantalones fueron un hito en los 90 y el sello de identidad de toda una generación. Ahora regresan con fuerza para convertirse en los pantalones que querrás llevar siempre. Elige unos y descubre todas las formas de combinarlos.

Cazadoras de flecos

Deja a un lado tus prejuicios y apunta esta tendencia porque será la protagonista en chaquetas y cazadoras. Los flecos son tendencia este otoño pero de una forma muy especial. Esta temporada los flecos sirven para reinterpretar chaquetas y cazadoras y darle un toque cowboy de lo más favorecedor. Si no te atreves a fichar las chaquetas con flecos en las manga, apuesta por las que tienen flecos en la espalda.

Todo al rojo

Todas las temporadas hay un color que se convierte en el absoluto protagonista. Si la temporada pasada el morado fue la estrella, este otoño y el próximo invierno el rojo será el color que brille con luz propia. Aunque nunca ha pasado de moda, porque resulta un color muy favorecedor, esta temporada el rojo se convierte en protagonista de los vestidos más cool. Atenta a las propuestas que las firmas hacen para todos los estilos y ocasiones.

Maxi abrigos

Cómodos, funcionales, calentitos y este año son tendencia. Loas abrigos XXL y de corte masculino son el mejor amigo de las celebrities, que han sabido hacer de esta prenda una seña de identidad en los outfits más trendy de la temporada. En beige, negro o gris, ficha el que más te guste y combínalo como más te guste. El lookazo de la temporada es, sin duda, unos vaqueros, una camisa y este maxi abrigo.

El traje masculino

Es la combinación que debería haber en todo armario. Versátil, elegante, funcional y muy estiloso, el traje de chaqueta de corte masculino es perfecto para cualquier ocasión. Si ya habíamos observado que cada vez tenía más peso en evento más formales (sustituyendo en muchas ocasiones a prendas clásicas como vestidos o faldas), ahora el traje se convierte en la opción perfecta para ir a la oficina o para apostar por él en looks más desenfadados. En tonos grises resulta muy favorecedor.

Vestidos largos

Parece que hay una norma no escrita que hace que una vez termina el otoño los vestidos queden relegados al fondo del armario. Es verdad que los pantalones resultan mucho más prácticos y que son más funcionales a la hora de no pasar frío pero, ¿por qué no seguir apostando por los vestidos durante el otoño? Aprovecha que todavía no hace demasiado frío para lucirlos con un toque veraniego y ficha las nuevas formas de combinarlos de cara al otoño invierno.

Punto grueso

Las más frioleras estarán encantadas con esta tendencia. Los jerséis de punto grueso son una realidad esta temporada y le aportan un rollo casual a cualquiera que sea tu outfit. Combínalo con unos vaqueros y remete por dentro la parte anterior del jersey para darle juego a tu estilismo con un cinturón de hebilla grande. Ficha todos los que quieras, de todos los colores y apuesta por los de cuello alto. Esta temporada irás a la moda sin pasar frío.

Estampados de cuadros

En abrigos, pantalones, chaquetas, faldas... El estampado de cuadros decora todas las prendas esta temporada. Si es más habitual verlo en abrigos y chaquetas, desmárcate del resto y apusta por lucir este estampado en prendas que no estén tan vistas como faldas o vestidos.

Botas altas

El regreso de un calzado eterno. Después de un tiempo en el que las botas de caña baja o las botas dark desterraran este tipo de calzado, este otoño regresan las botas altas y lo hacen pisando fuerte (nunca mejor dicho). Son el calzado ideal para combinarlo con vestidos (en los midi provocan un efecto muy elegante a la par que desenfadado), pantalones y faldas.