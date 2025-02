Blancos y holgados, así son los vaqueros de Sfera efecto tipazo que llevarás con blusa y chaqueta esta temporada.

Con la llegada de la nueva temporada, el denim vuelve a reinventarse para adaptarse a las tendencias que más favorecen. Aunque los pantalones wide leg y los slouchy llevan varias temporadas ganando posiciones, este 2025 los vaqueros blancos y de corte holgado se convierten en los auténticos protagonistas de los looks más estilosos. Cómodos, versátiles y con la capacidad de elevar cualquier estilismo, estos jeans han conquistado a las expertas en moda porque consiguen un efecto tipazo inmediato: estilizan la silueta, alargan visualmente las piernas y combinan a la perfección con prendas tan sofisticadas como una blusa romántica o una chaqueta entallada.

Aunque muchas mujeres asocian los vaqueros blancos a los meses más cálidos, la realidad es que se han convertido en un imprescindible del entretiempo. La mayoría de firmas los han incluido en sus colecciones en diferentes versiones, desde modelos con pinzas hasta opciones con efecto baggy, pero los que se llevan la palma son estos vaqueros blancos de Sfera. Y lo mejor de todo es que esta prenda clave del armario primaveral se adapta a cualquier ocasión: con zapatillas para un look relajado o con tacón para un toque más refinado.

Pero, ¿qué tienen de especial estos vaqueros blancos y holgados para ser los más buscados de la temporada? ¿Y cómo podemos combinarlos para sacarles el máximo partido? Sigue leyendo, porque hemos recopilado las claves de estilo más infalibles para que te inspires en tus looks de primavera.

Por qué los vaqueros blancos holgados son los más favorecedores

Si alguna vez has dudado en incluir unos jeans blancos en tu armario por miedo a que no favorezcan, es momento de cambiar de opinión. Este 2025, las firmas han apostado por cortes que realzan la figura y estilizan al máximo. ¿El truco?

Corte recto o wide leg : Los modelos ligeramente acampanados o rectos consiguen alargar visualmente las piernas y equilibrar la silueta.

: Los modelos ligeramente acampanados o rectos consiguen alargar visualmente las piernas y equilibrar la silueta. Cintura alta : Fundamental para marcar la cintura y potenciar el efecto estilizador.

: Fundamental para marcar la cintura y potenciar el efecto estilizador. Tejido con caída : El denim blanco de esta temporada es fluido, cómodo y sin rigidez excesiva, lo que permite que se adapte al cuerpo sin marcar.

: El denim blanco de esta temporada es fluido, cómodo y sin rigidez excesiva, lo que permite que se adapte al cuerpo sin marcar. Blanco puro o ligeramente roto: Los tonos blancos impolutos aportan luz al rostro y sofisticación al look, mientras que los tonos crema o beige ofrecen un aire más relajado y bohemio.

Este tipo de vaqueros se han convertido en los aliados perfectos para las mujeres que buscan comodidad sin renunciar al estilo. Y lo mejor es que son increíblemente versátiles a la hora de combinarlos.

Cómo combinar los vaqueros blancos holgados esta primavera

Si te preguntas cómo sacar el máximo partido a tus jeans blancos holgados, estas son algunas propuestas de looks para empezar a llevarlos ahora en entretiempo y seguir apostando por ellos cuando llegue el verano.

Look romántico con blusa y chaqueta tweed : Si hay un combo que funciona a la perfección, es el de vaqueros blancos + blusa fluida + chaqueta tweed. Opta por una blusa con detalles de encaje, lazadas o volantes para aportar un aire sofisticado. Remata con una chaqueta tipo Chanel en tonos pastel o neutros y unos salones de tacón bajo para conseguir un look femenino y elegante.

: Si hay un combo que funciona a la perfección, es el de vaqueros blancos + blusa fluida + chaqueta tweed. Opta por una blusa con detalles de encaje, lazadas o volantes para aportar un aire sofisticado. Remata con una chaqueta tipo Chanel en tonos pastel o neutros y unos salones de tacón bajo para conseguir un look femenino y elegante. Apuesta minimalista con camisa oversize : Para un look más relajado y cool, combina tus jeans blancos con una camisa oversize en azul cielo o en tonos tierra. Llévala por dentro para marcar la cintura y añade un cinturón para darle estructura al look. Unas zapatillas blancas o unos mocasines serán el broche final perfecto.

: Para un look más relajado y cool, combina tus jeans blancos con una camisa oversize en azul cielo o en tonos tierra. Llévala por dentro para marcar la cintura y añade un cinturón para darle estructura al look. Unas zapatillas blancas o unos mocasines serán el broche final perfecto. Estilo casual con chaqueta biker y camiseta básica : Si buscas un look más desenfadado, apuesta por una camiseta básica de algodón (puede ser blanca o con un estampado sutil) y una chaqueta biker en negro o marrón chocolate. Este contraste de tonos aporta un aire moderno y rejuvenecedor.

: Si buscas un look más desenfadado, apuesta por una camiseta básica de algodón (puede ser blanca o con un estampado sutil) y una chaqueta biker en negro o marrón chocolate. Este contraste de tonos aporta un aire moderno y rejuvenecedor. Inspiración parisina con blazer y top lencero : Si prefieres un outfit más sofisticado, combina tus vaqueros blancos con un blazer estructurado en color beige o camel y un top lencero en tonos neutros. Completa el look con unos stilettos o unas bailarinas de punta fina para un resultado muy chic.

: Si prefieres un outfit más sofisticado, combina tus vaqueros blancos con un blazer estructurado en color beige o camel y un top lencero en tonos neutros. Completa el look con unos stilettos o unas bailarinas de punta fina para un resultado muy chic. Toque bohemio con kimono y sandalias de plataforma: Para las amantes del estilo boho, una opción perfecta es llevar los jeans blancos con un kimono estampado y unas sandalias de plataforma. Este look funciona genial en primavera y tiene un punto relajado pero estiloso.

Blancos y holgados, así son los vaqueros de Sfera efecto tipazo que llevarás con blusa y chaqueta esta temporada

Los vaqueros blancos que están arrasando esta primavera tienen un corte holgado, cintura alta y un tejido fluido que los convierte en la prenda estrella para conseguir un look favorecedor y con mucho estilo. No solo estilizan la figura y alargan visualmente las piernas, sino que además son increíblemente cómodos y versátiles. Estos jeans blancos son la alternativa perfecta a los clásicos vaqueros azules y una apuesta segura para elevar cualquier outfit primaveral. Desde looks informales con zapatillas hasta combinaciones más sofisticadas con blusas y tacones, se convertirán en tu comodín de la temporada.

Vaqueros blancos de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla 34 hasta la 40, estos vaqueros blancos de Sfera tienen un precio de 35,95 euros.

Ref. 58620200236