El vestido de Pretty Woman que puedes encontrar en Zara

Que Julia Roberts nos enamora con cualquier estilismo es un secreto a voces. Que el diseño que la actriz lució en Pretty Woman es uno de nuestros favoritos es una realidad indiscutible. Aquel vestido ocre con lunares blancos con el que Vivian (Roberts) acompañaba a Edward (Richard Gere) al partido de polo nos enamoró a principios de los noventa y todavía hoy sigue inspirando a diseñadores y firmas.

Si este verano hemos podido ver el mítico estampado en vestidos, faldas y hasta bañadores, este otoño Zara reinventa el estampado Pretty Woman para que puedas seguir sintiéndote Julia Roberts una temporada más.

La reinvención de un clásico

La primera vez que Vivian acude a Rodeo Drive, las dependientas, cargadas de absurdos prejucios, son tan desagradables con ella que el personaje de Julia Roberts regresa a su hotel completamente decepcionada. En su segunda visita, y después de gastar una cantidad indecente de dinero realmente escandalosa (como le diría el personaje de Gere al dependiente de la tienda), la joven regresa cargada de ropa y complementos entre los que se encuentra el mítico vestido.

Con el cuello a la caja, la manga a la sisa y muy vaporoso, el vestido de Roberts se complementaba con un canotier con una cinta en el mismo estampado que el diseño. Por razones obvias, un vestido de esas características no es muy recomendable para este otoño y el próximo invierno. Desde la firma Zara son conscientes de que este estampado es completamente atemporal y que reinventando su diseño podrás lucirlo sin importar la época del año. Por eso proponen para esta temporada un vestido que sólo guarda relación con el original en su estampado.

La manga ablusonada, la clave

Pensado para esta temporada, el nuevo vestido Pretty Woman tiene un largo midi, que resulta muy favorecedor y hace posible que lo puedas combinar con todo tipo de calzado. Aprovecha que esta temporada vuelven a llevarse las botas de caña alta y dale un toque diferente a tu look. Al igual que el de la película, este diseño también tiene un cuello a la caja, aunque en esta ocasión es algo más cerrado.

¿Las novedades? Las mangas ablusonadas, que le aportan el toque sofisticado que necesitaba el vestido y la incorporación de una de las últimas tendencias: los elásticos en nido de abeja. En el vestido se aprecia este tipo de elastico en la zona del pecho, ciñendo el diseño en esa zona para adoptar un corte evasé a partir la zona de la cintura para darle movimiento a la falda.

Un estampado que nunca pasa de moda

Es una de las películas que más veces emiten en televisión al cabo del año. Mientras vemos como la anuncian hasta la saciedad, nos repetimos a nosotras mismas que no la volveremos a ver, que ya nos sabemos los diálogos y que es tiempo de que nuestro cerebro empiece a almacenar fotogramas de otras cintas. Queremos sucumbir ante nuevos iconos, pero la magia de Pretty Woman es tal que, treinta años después y tras haberla visto un millón de veces (nunca son exageraciones) nos volvemos a sorprender a nosotras mismas llorando con Vivian en su primera visita a la ópera.

Si la película continua provocando esos efectos en el público, es de esperar que su vestido más icónico siga siendo fuente de inspiración por los siglos de los siglos. Cabe pensar que Marilyn Vance (diseñadora de vestuario de la película) buscaba causar impresión con otros estilismos de la protagonista. Por ejemplo, el espectacular vestido rojo en el que Roberts se enfunda para ir a la ópera.

Sí, es espectacular y puede que esa sea la razón por la que las seguidoras de la película no lo tomamos como icono. No es un diseño que podamos adaptar a nuestro día a día, como sí lo es el ya mencionado vestido de lunares. Su diseño básico y el acertado estampado lo convierten el vestido de referencia para moda pasada, presente y futura. Si te has puesto nostálgica, ponte Pretty Woman, vuelve a enamorarte de su vestido y corre a Zara a por el tuyo. Tener de fondo de armario un Pretty Woman es siempre garantía de éxito.