El vestido camisero de Zara más buscado del verano: Afina la cintura y tiene estampado animal print

Es el estampado viral de la temporada y no es de extrañar que sigamos viendo el animal print en múltiples prendas y diseños. Cuando pensábamos que los vestidos boho serían los únicos protagonistas del verano (con la única posibilidad de ser eclipsados por los vestidos de flores), el estampado animal va y se cuela entre las propuestas de vestidos camiseros para poner en el punto de mira uno de los diseños más buscados y no, no es el vestido blanco con efecto buena cara.

Es camisero, en animal print, afina la cintura y está disponible en Zara, aunque después de la fiebre experiemntada con el estamado de leopardo, no es de extrañar que este diseño termine agotándose y sea una de las prendas más buscadas de la temporada. Echa un vistazo al vestido camisero de Zara con estampado en animal print que afina la cintura antes de que sea viral y te quedes sin él.

Cómo combinar un vestido camisero en animal print

Los vestidos con este tipo de estampado tienen persoanlidad suficiente como provar combinaciones demasiado esxtravagantes, pero siempre puedes huir de los convencionalismos y marcarte un lookazo de lo más inspirador. Estas son algunas de las propuestas de looks con las que puedes experirmentar si quieres llevar un vestido camisero en animal print como el de Zara.

Look informal : Combina el vestido con unas zapatillas blancas o sandalias planas para un estilo relajado y cómodo. Añade un bolso sencillo y minimalista que puedas cruzar. Puedes llevar una chaqueta vaquera o una chaqueta de cuero ligera sobre los hombros.

: Combina el vestido con unas zapatillas blancas o sandalias planas para un estilo relajado y cómodo. Añade un bolso sencillo y minimalista que puedas cruzar. Puedes llevar una chaqueta vaquera o una chaqueta de cuero ligera sobre los hombros. Look más elegante : Puedes optar por unos tacones altos o unas sandalias de tacón para un estilismo más sofisticado. Añade un cinturón ancho en color negro o marrón para acentuar la cintura y aportar un toque de elegancia.

: Puedes optar por unos tacones altos o unas sandalias de tacón para un estilismo más sofisticado. Añade un cinturón ancho en color negro o marrón para acentuar la cintura y aportar un toque de elegancia. Look de oficina : Apuesta por unos zapatos de tacón sensato (kitten heel) o por una cuñas de esparto y añade una blazer en un color neutro como negro, beige o blanco.

: Apuesta por unos zapatos de tacón sensato (kitten heel) o por una cuñas de esparto y añade una blazer en un color neutro como negro, beige o blanco. Look de inspiración bohemia : Las sandalias romanas están muy en tendencia, así que apuesta por ellas para este look y remátalo con un chaleco de flecos.

: Las sandalias romanas están muy en tendencia, así que apuesta por ellas para este look y remátalo con un chaleco de flecos. Look de fiesta: Apuesta por unas sandalias de tacón alto o con plataforma, un bolso sencillo minimalista y cruzado y unos pendientes maximalistas para este estilismo.

Así es el vestido camisero de Zara que afina la cintura y tiene un estampado en animal print

El vestido camisero con estampado de leopardo de Zara es una prenda elegante y versátil que se caracteriza por su diseño midi y su confección en hilatura de algodón 100%. Este vestido presenta varios detalles que lo hacen destacar. El escote en forma de V proporciona un toque femenino y sofisticado, favoreciendo la línea del cuello y alargando visualmente la figura. Las mangas cortas que se pueden ajustar con lazadas añaden un elemento de personalización y estilo, permitiendo ajustar la manga según la preferencia y proporcionando un look relajado y casual.

Los bolsillos laterales ocultos en la costura no sólo aportan funcionalidad, sino que también mantienen una silueta limpia y muy pulida, algo que ayuda a que la figura se vea bastante estilizada. El cinturón confeccionado en el mismo tejido y ajustable con lazadas es una característica clave. Este detalle permite ceñir la cintura, creando una silueta más afinada y definida, lo cual es ideal para resaltar la figura.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero de Zara en estampado animal print que afina la cintura tiene un precio de 49,95 euros.