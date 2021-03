El vestido de crochet de Stradivarius que lleva a otro nivel las rayas marineras y se postula como el mejor look playero del verano

Cuando parecía que todo estaba escrito en materia de estilo esta primavera llegó el crochet y lo puso todo patas arriba. Nuestras firmas preferidas nos habían dado pequeñas pinceladas de lo que inundaría el street style los próximos meses y sabíamos que todas las prendas serían rosas, que las flores volverían a ser las protagonistas de los vestidos y que los pantalones wide leg regresarían para ser los que mejor sienten.

Lo que no sabíamos, y estamos descubriendo, es que las tendencias más boho de los años 60 regresarían esta primavera como un soplo de aire fresco. Primero fue el conjunto de estampado boho con el que abrazar la tendencia más hippie de la primavera, después llegó el vestido de punto naranja para hacer del color la tendencia más ácida y, por último, la nueva colección de Stradivarius nos trajo de regreso el crochet, ese tejido que protagonizaba los outfits más sesenteros y que ahora nos invita a abrazar las tendencias más hippies y boho de la primavera.

Recién llegada a tienda, la nueva colección de Stradivarius nos ha dejado prendas de crochet absolutamente irresistibles y combinables con todas las prendas de nuestro armario. Chalecos, bolsos, camisetas, tops... Pero de todas las prendas de crochet de la nueva colección de Stradivarius hay una en especial que nos ha conquistado el corazón. Se trata de un vestido de crochet que lleva a otro nivel las rayas marineras y que se postula como el mejor look playero del verano. Sí, lo que lees.

El crochet es una tendencia recién incorporada a nuestras vidas, pero las rayas marineras son esa eterna tendencia que jamás pasa de moda. Vestidos, camisetas, blusas y hasta pantalones se visten de rayas marineras para ayudarnos a conseguir los estilismos navy más estilosos del street style.

Ahora, el crochet y las rayas marineras se funden en uno para ofrecernos este vestido de Stradivarius con el que ya nos imaginamos en los días de playa. Un derroche de estilo en un sencillo vestido que hace del crochet y las rayas marineras la mejor combinación para el verano.

Pero, tranquila, no tendrás que esperar a que llegue el verano con sus días de playa para poder estrenarlo. El vestido de crochet de rayas marineras de Stradivarius tiene un largo fantástico que hace posible que puedas apostar por él y lucirlo con unos vaqueros. Cuando lleguen los días de playa tenderá el mejor look del verano al apostar por este vestido de crochet de rayas marineras y unas originales alpargatas.

El vestido de crochet de rayas marineras más playero del verano

El look para bajar a la playa no es algo que debamos dejar al azar. A pesar de que la mayoría del tiempo lo pasamos en biquini, siempre se tercia acudir a un chiringuito molón, dar un paseo o una sesión de fotos para Instagram con las amigas. Para ello hay que estar preparadas y tener un súper look de playa. En ese sentido, el vestido de crochet de rayas marineras se antoja perfecto.

De manga larga y súper cortito (como todos los vestidos más top de los años 60), este vestido de crochet cuenta con rayas marineras que hacen zigzag en blanco y negro. Su diseño nos transporta directamente a otra década y nos hace soñar con las largas jornadas de playa y amigas en las que el estilo siempre es un plus.

Si quieres marcarte un conjunto playero muy años 60, puedes combinar el vestido de crochet de rayas marineras con unas maxi gafas de sol y recogerte una coleta alta con un lacito rojo que deje que los pelos del flequillo enmarquen el rostro, a lo Brigitte Bardot. Un look muy veraniego que nos transporta directamente al verano del amor. Disponible desde la talla XS hasta XL, el vestido de crochet de rayas marineras de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.