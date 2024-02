Cómodo y efecto tipazo, así es el vestido vaquero de Zara que más verás esta primavera 2024.

El tejido vaquero tiene el don de ser funcional, versátil y, además, no pasar nunca de moda. Tan atemporal es, que cada primavera puede llevarse en una prenda en concreto, sin dejar de llevarse en el resto. Los vaqueros rectos siempre son el mejor fichaje de la temporada, pero eso no significa que pueden aparecer prendas para las que, a priori, el tejido denim no estaba reservado. Hablamos del vestido vaquero que, a pesar de que los vestidos coquette son la revolución de la primavera, se han propuesto desbancar a cualquier otra tendencia del momento.

Algunos diseños evocan a los vestidos camiseros, pero lo cierto es que los vaqueros nada tienen que ver con otras propuestas en otros estilos. Muy cómodo y con efecto tipazo, el vestido vaquero que más verás esta primavera está en Zara y ha causado sensación. Algo que confirma el auge repentino por este tipo de vestidos.

Vestido vaquero, la tendencia inesperada de esta primavera 2024

El tejido vaquero siempre es tendencia, pero cada temporada se reinventa para adueñarse de prendas para las que, a priori, este tejido no estaba reservado. Si te has fijado en las nuevas propuestas de algunas de las firmas del momento, habrás percibido que esta primavera proliferan los vestidos vaqueros. Si desde hace varias temporadas los monos vaqueros se convirtieron en la prenda versátil que conquistaba a mujeres de todas las edades (sobre todo a las de 50), ahora son los vestidos denim los que se convierten en los más en tendencia.

Con largo midi y emulando ser un conjunto de falda y camisa, los vestidos vaqueros son esa tendencia inesperada que no vimos venir, a pesar de que las faldas vaqueras llevan varias temporadas siendo la prenda comodín que salva todos los looks. De estilo retro, los vestidos vaqueros vuelven a ser tendencia por la versatilidad, la funcionalidad, comodidad y sostenibilidad y esta primavera los verás tanto con zapatillas deportivas como con botas y tacones o bailarinas y zapatillas de esparto.

Así es el vestido vaquero de Zara, cómodo y con efecto tipazo

Parece que el diseño se compone de camisa vaquera y falda midi, pero lo cierto es que se trata de un vestido camisero en tejido denim y con la falda evasé que ha desatado la locura entre las prescriptoras de moda. Que parezca una camisa y una falda se debe al favorecedor corte que presenta en la cintura, que divide la prenda en dos y que hace posible poder presumir de cinturón (además de armonizar la figura, claro). Esta característica no sólo hace que el vestido resulte de lo más cómodo, también hace tipazo por cumplir la regla de los dos tercios y dejar más prenda de cintura para abajo que de cintura para arriba.

El diseño se muestra como un vestido de cuello solapa y manga larga, cuenta con bolsillos de plastrón en delantero y espalda y presenta un muy actual efecto lavado. A diferencia de otros vestidos vaqueros, este no se presenta nada ajustado para convertirse en la prenda de diario perfecta. Si los monos vaqueros ya se habían convertido en un clásico de primavera, era cuestión de tiempo que el denim también se adueñase de los vestidos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL (aunque ya quedan pocas unidades en algunas de las tallas), el vestido vaquero de Zara tiene un precio de 39,95 euros.