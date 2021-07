Trucos para aprovechar al máximo el espacio de la maleta

Planificar para un viaje cuál es la ropa que nos vamos a llevar parece, a simple vista, lo más complicado. Sin embargo, cuando todas las prendas se encuentran encima de la cama y somos conscientes de que el espacio disponible no es suficiente para todos los "por si acaso" que hemos decidido llevarnos, necesitamos un plan b.

Para todas aquellas personas que necesitan un salvavidas a la hora de hacer maletas, traemos estos pequeños trucos:

Haz una lista

No, no es necesario volcar el armario al completo. Sí, si es verano y vas a la playa puedes prescindir de la rebeca de punto que te regaló tu abuela las pasadas Navidades. No, si tu destino es Lituania en noviembre no vas a necesitar el top supermono de encaje.

Haz una lista basándote en los días que vas a ir, los planes que llevas más o menos cerrados y el tiempo que te espera en tu destino. ¡Por cierto! No pierdas esa lista, ya que a la vuelta te resultará muy útil para no dejar abandonado en Moldavia tu rizador de pestañas.

Gana espacio

Lo más conveniente es que la maleta disponga de dos compartimentos, pero si solo tiene uno, no pasa nada, solo habrá que apretar aún más tus pertenencias.

A la hora de guardar la ropa, lo más adecuado es la popular técnica de enrollar las partes superiores e ir colocándola cuidadosamente en fila. Esto ahorra mucho espacio y evita que las prendas se arruguen.

Para las partes inferiores haz lo mismo, pero intenta no llevar más de dos vaqueros, ya que es algo que ocupa mucho espacio y que, siendo realistas, solo vas a utilizar uno.

Utiliza los bordes huecos de la maleta para encajar, como puedas, los pañuelos bien enrollados, así como los pijamas (ya que no importa tanto que se arruguen) y las bolsas que vayas a llevar para luego depositar la ropa sucia.

Si necesitas ropa de abrigo, intenta envasar al vacío lo que más abulta, de modo que quede más plano.

Papel de seda para evitar arrugas Si llevas un vestido largo que necesitas que no se arrugue, prueba a doblarlo colocando papel de seda sobre la prenda.

No necesitas tantos zapatos

Que nadie caiga en la locura a la hora de elegir los zapatos. Si se trata de un destino de playa, lo ideal es meter unas chanclas, unos zapatos para salir (negros, que pegan con todo) y unos zapatos cerrados si vas a conducir o tienes prevista alguna caminata.

Si se trata de un destino de interior, con un calzado para salir y e que lleves puesto tendrás más que de sobra. Además, recuerda que, a menos que viajes a Siberia, a día de hoy existen tiendas en cualquier sitio y puedes reponer en último momento lo que necesites.

Elige complementos

Si eres de las personas que necesita llevar correa, selecciona solo una, y en lugar de enrollarla sobre sí misma creando un caracol, lo mejor para que no ocupe espacio es extenderla siguiendo la silueta rectangular de la propia maleta.

A la hora de guardar las joyas que vas a lucir en tierras extranjeras, un consejo para que no se líen entre ellas y termine siendo más complicado desenrollarlas que hacer un Cubo de Rubik, es guardarlas de forma individual (ya sea en pequeños botecitos o en pequeñas bolsitas) e introducirlas en algún neceser.

Productos de higiene

Aquellos botes que corren el riesgo de derramarse en la maleta deben ir guardados en una bolsa hermética y, luego, introducidos en un neceser. Toda precaución es poca.

Se recomienda el uso de más de una bolsa de higiene ya que, si introducimos todas nuestras necesidades en una sola, esta quedará demasiado abultada y será imposible cerrar la maleta por ese lado, de modo que el dicho 'divide y vencerás' resulta de lo más apropiado en esta ocasión.

Finalmente, si escapas del calor para ir a la playa, no olvides nunca la crema solar.