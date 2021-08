Siete playas idílicas para celebrar una boda de película.

Las películas más románticas siempre acaban con una idílica boda en una playa virgen. Da igual si la boda es íntima o multitudinaria, los protagonistas se dan el sí, quiero en una playa de en sueño y luego se van a un lugar todavía más espectacular a pasar la luna de miel. Como es obvio (y más después de estos últimos meses), tú también quieres una boda de película en una playa idílica.

Muchas parejas han adaptado sus planes nupciales este año y si bien no se han casado de la forma deseada, muchas de esas parejas han visto la ocasión perfecta para celebrar esa boda en la playa rodeados de pocos allegados, pero e un lugar idílico.

A lo largo de todo el litoral nacional y por todo el mundo hay multitud de playas ideales en las que darse el sí, quiero, de una forma original, pero los expertos de Booking nos han facilitado una selección de las playas más idílicas y románticas en las que celebrar una boda de película, según las votaciones de los usuarios. Así que, si eres de las que quieren esa boda de película en una playa de ensueño, es el momento de que fiches algunos de los enclaves más idílicos.

Capdepera, en España

La localidad balear de Capdepera pasó años defendiéndose del ataque de los piratas y, en la actualidad, sus calles de casas blancas todavía conservan ese espíritu atrevido y romántico. Bajando por las calles adoquinadas hasta el mar, resulta fácil imaginar las escenas ocurridas antaño junto a las almenas. Por suerte para tus invitados, hoy en día Capdepera se caracteriza por la buena comida, el tiempo agradable y una playa hecha para holgazanear todo el día.

Tokoriki, en Fiji

Esta isla de Fiji está rodeada de playas interminables y de vegetación tropical. Tokoriki disfruta de unos atardeceres impresionantes y es el lugar ideal para daros el sí quiero y brindar por el amor.

Kudahitty, en Maldivas

Las playas de arena blanca, las palmeras, las aguas cristalinas y los cielos despejados de Kudahitty, en las Maldivas, son el sueño de cualquier pareja. El paisaje bastará para entretener a los invitados mientras haces el tercer o cuarto cambio de vestuario. Si te buscas una tumbona con dosel en el Coco Bodu Hithi y contemplas cómo se pone el sol sobre el océano Índico, sentirás que los nervios de la boda desaparecen y disfrutarás de tu recién estrenado matrimonio con una perfecta paz interior.

Isla de Taboga, en Panamá

Por si el clima tropical, las largas playas, el cielo azul y la amabilidad de sus habitantes no fueran ya motivos de peso para irte volando a Taboga, en la Isla de las Flores también encontrarás la segunda iglesia más antigua de América. La iglesia blanca de San Pedro, con su interior fresco y tranquilo, te augura una buena boda. Y vale la pena visitar el templo, aunque prefieras la historia y el lado romántico de este lugar.

Ao Thong Nai Pan Noi, en Tailandia

El Ao Thong Nai Pan Noi es un resort de playa ubicado en el Golfo de Tailandia al que es relativamente fácil llegar desde el continente, pero que ha conseguido conservar la tranquilidad de los lugares más remotos. La playa tiene una cascada, que se ve mucho mejor a primera hora de la mañana, mientras das un paseo con los pies descalzos por la arena blanca y suave, y contemplas el amanecer.

Veules les Roses, en Francia

La localidad normanda de Veules les Roses es un lugar de ensueño si quieres una boda en la playa diferente. Además de la arquitectura tradicional y vistas típicas de la costa francesa, aquí encontrarás todos los servicios que necesites para la boda pastoril perfecta.

Little Corn Island, en Nicaragua

En el momento en el que pises el puerto de Little Corn Island, sentirás que has entrado en un paraíso de playas exuberantes. Si estás pensando en una celebración íntima, Little Corn Beach and Bungalow, te enamorará. Estas villas de madera rodeadas de palmeras ofrecen privacidad y tranquilidad y se encuentran a un breve paseo de la playa. Si por el contrario, quieres una celebración por todo lo alto, las camas con dosel, piscinas y vistas al mar de Yemaya Island Hideaway son difíciles de superar.