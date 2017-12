"El almendro es una alternativa rentable a cultivos tradicionales"

El sector de la almendra atraviesa una época de expansión y, en estos tiempos dulces, ha decidido que ha llegado el momento de acabar con los frutos amargos. La constitución de un grupo operativo, formado por varias organizaciones agrarias, para eliminar la almendra amarga de los canales de comercialización trae al sector a primer plano de la actualidad. El gerente de Almendrera del Sur, Juan Carlos Gallego, nos explica en esta entrevista los detalles del grupo operativo recién creado y repasa la actualidad del sector.

-Lideran el proyecto para acabar con la almendra amarga, ¿en qué consiste?

-El Grupo Operativo (GO) se constituye para plantear un proyecto que erradique la almendra amarga de los canales de comercialización, implementando actuaciones desde la producción hasta la industria. Es un plan integral de la almendra, que contiene medidas de concienciación de productores, el apoyo a un programa de renovación de plantaciones, un refuerzo de los controles en los niveles inferiores de la cadena de comercialización, así como un impulso a la investigación en nuevas variedades y en técnicas de control y detección de frutos amargos. En resumen, se trata de un conjunto de acciones en toda la cadena y coordinadas con todas las administraciones y agentes implicados. El desarrollo de este Grupo Operativo está dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

"Los productores sólo tendrán que eliminar árboles sueltos; acabar con las amargas no es caro"

-¿Por qué se deciden ahora a poner en marcha este proyecto? ¿De qué ha dependido, de la tecnología, del apoyo económico?

-El sector siempre ha estado detrás de erradicar la almendra amarga. Ahora se han dado las circunstancias propicias a través de las líneas de ayuda dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Por otro lado, el crecimiento de la producción de almendras, debido a las nuevas plantaciones, hacía necesario mejorar la calidad del producto que ofrecemos.

-¿Junto a quién están realizando el proyecto para acabar con la almendras amargas?

-Además de Almendrera del Sur, contamos en el Grupo con la cooperativa murciana Coato, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica (Faico), y el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias de España y el centro de investigación Cebas-CSIC.

"España es deficitaria en almendras y se procesa tres veces más de lo que se produce"

-¿Cuándo estima que se podrá poner en marcha las primeras acciones programadas?

-Ahora nos encontramos en la segunda fase; la primera fue la constitución y aprobación del Grupo Operativo. Actualmente estamos diseñando y redactando el proyecto, a fin de presentarlo a la Administración para su aprobación. Una vez tengamos el visto bueno a nuestro proyecto, empezaremos a llevarlo a cabo.

-¿Será caro para los productores regenerar sus plantaciones para acabar con las almendras amargas?

-No, no existen plantaciones de almendras amargas. Los productores sólo tendrán que eliminar los árboles sueltos que generan amargas y algunas ramas que salen de las raíces de los árboles. Será más importante y laborioso el trabajo de eliminar todos los árboles de almendras amargas que están en terrenos públicos, caminos, montes, carreteras, etc.

-La producción de almendra está en un momento dulce con el incremento de superficie, ¿no?, ¿A qué se debe?

-A varios factores. El cultivo del almendro es una alternativa rentable a los cultivos tradicionales que han dejado de serlo; es mecanizable casi totalmente. Las plantaciones en regadío están dando un resultado extraordinario y el precio es muy interesante para el productor. Además, la demanda mundial de almendras es superior a la oferta. España, por ejemplo, es muy deficitaria y procesamos tres veces más que producimos. A todo ello, se suma que la almendra está destacando por ser muy saludable; estudios científicos como Predimed lo avalan.

-¿Cree que se podrá mantener el nivel de exportación si se da un importante aumento de producción?

-Si, España exporta muchas más almendras de las que produce; entra mucha almendra de Estados Unidos. La producción nacional puede reemplazar lo que se compra fuera. Frente a una producción media de 50.000 toneladas de almendra en grano, el mercado español procesa en torno a las 150.000 toneladas anuales. La diferencia es almendra americana que entra en España para su comercialización, tanto en el país, como en los mercados internacionales. Por otra parte, el consumo de la almendra está creciendo en todo el mundo debido a las campañas de promoción que destacan el beneficio de su consumo para la salud. En países como China, la India, Japón, Rusia, Emiratos, etc. el consumo actual por habitante es mínimo, por lo que queda mucho margen de crecimiento.

"Queremos estar a la vanguardia en los productos que ofrecemos; que tengan máxima calidad"

-Ha celebrado hace unos meses el 40 aniversario de la constitución de la cooperativa. ¿Qué es lo que más aporta la cooperativa a sus socios?

-Seguridad y estabilidad en la comercialización de sus almendras. El valor añadido que se queda en manos de los socios debido a la transformación total de la almendra y a la exportación de más del 70% de la producción. También ofrece sistemas de producción y comercialización de almendras convencionales y ecológicas, producción integrada y asesoramiento técnico.

-La innovación tecnológica es una constante en la historia de la cooperativa ¿no?

-Siempre hemos incorporado la tecnología existente a todos nuestros procesos productivos, queremos estar a la vanguardia en los productos que ofrecemos, con la máxima calidad. En Almendrera del Sur realizamos los procesos de partición de la almendra con cáscara, selección en piel, repelado, transformación en harina, granillo, palitos y láminas de almendras, almendras fritas, tostadas y ahumadas. Para poder ofrecer la máxima calidad tenemos la tecnología más moderna del sector, con equipos electrónicos de selección por textura, por color, máquinas electrónicas de selección por tamaño y un laboratorio propio totalmente equipado para garantizar la calidad y seguridad de nuestros procesos.

-¿Cuáles son los próximos proyectos de Almendrera del Sur?

-Queremos incorporar nuevos sistemas de selección mediante láser, lo que nos hará incrementar el nivel de calidad. También queremos adquirir nuevos medios de partición de almendras, sistemas de bio conservación del producto, etc. Además, la apertura de las ventas a nuevos mercados y el aumento de clientes en los que ya estamos presentes es un reto constante.

-¿Y en cuanto a socios?

-Me gustaría poner en valor el trabajo que venimos realizando los últimos años para la captación de socios y cooperativas en las zonas de expansión del cultivo, como son Sevilla, Córdoba y Cádiz, principalmente. Intentamos que los nuevos productores de almendras conozcan nuestro modelo cooperativo para que se sumen a nuestro proyecto, lo que ayudará a un crecimiento ordenado del sector y supondrá una importante concentración de la oferta que redundará en un beneficio para todos los productores.