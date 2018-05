El olivar como base de un mundo rural vivo

El sector lo tiene bastante claro: el olivar es y debe ser en Córdoba y en Andalucía la base de un mundo rural vivo. En ello coincidieron los componentes de la mesa de redacción que el Día (Grupo Joly) celebró en el marco de la XIX Feria del Olivo de Montoro, en la que, moderada por el director del periódico, Juan Ruz, estuvieron presentes la alcaldesa de Montoro, presidenta del Consorcio Feria del Olivo y presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo), Ana Romero; el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez; el secretario de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montoro-Adamuz, Juan Carlos Vega; el consejero delegado de Todolivo, Alfonso Gómez; el secretario general de Asaja, Rafael Navas, y el responsable del Agro de Cajasur, Francisco de la Torre.

Todos coincidieron en la necesidad de que el relevo generacional en el sector sea una realidad, algo a lo que contribuyen, como destacaron, las políticas que en Andalucía se están llevando a cabo con la PAC. "Queremos tener los pueblos vivos y evitar el despoblamiento, y ese despoblamiento lo evitamos incorporando a los jóvenes. Nosotros ya tenemos buenos resultados al respecto, como ocurre en la reciente PAC, de la que ahora hemos cerrado la solicitud, que lleva un importante incremento de jóvenes que se incorporan a la agricultura y esperamos que esa curva ascendente la podamos mantener", detalló el viceconsejero. "Córdoba y Andalucía están a la cabeza en lo que respecta a innovación en el mundo del olivar de la mano de la Universidad (UCO); el olivar genera renta, empleo y estabilidad, y cuando hablamos de la PAC hablamos de una PAC que evita que muchos olivares se abandonen, por lo que la PAC debe seguir porque es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos", puntualizó Rafael Navas al respecto. En este sentido, el responsable del Agro de Cajasur destacó el papel que juega su entidad a la hora de la formación financiera de los jóvenes agricultores en colaboración con el Instituto de Formación Agraria (Ifapa) de Cabra, mientras que el Alfonso Gómez resaltó la importancia de empresas como Todolivo en el ámbito de la innovación "como garantía de relevo generacional" .

Ana Romero puso a Montoro y a su zona de influencia como ejemplo de fijación de población. "Lo que está claro es que para Montoro y su comarca el olivar es absolutamente fundamental, del que se vive de manera directa o indirecta. Aquí siempre se dice que una buena campaña olivarera es un buen año para Montoro, porque que vaya bien el sector del olivar afecta también a que vayan bien otros sectores", puntualizó.

Un sector del olivar que en toda la provincia cordobesa está en permanente cambio, como relató el secretario general de la DOP. "El sector se encuentra en una evolución cada vez más rápida, en los últimos tiempos la evolución a nivel de producción ha sido espectacular, y en el futuro vamos a ver cada vez más cambios", relató Juan Carlos Vega. "Se ha hecho un trabajo magnífico en cuanto a innovación en los últimos 20 años para modernizar el olivar, hacerlo competitivo y hacerlo sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental", expuso el consejero delegado de Todolivo. Alfonso Gómez defendió que el aceite es una grasa vegetal que cada vez tiene más consumidores "y al sector se le abre hay una gran oportunidad". "Desde Todolivo llevamos años trabajando en una plantación que permite una eficiencia en la productividad muy grande y, sobre todo, el producir aceite de muchísima calidad".

Todos en la mesa de redacción coincidieron que el sector del olivar está produciendo bien y comercializando bien, pero insistieron en que siempre hay margen de mejora. "Se ha conseguido entrar ya en el mercado americano, por ejemplo, con marcas españolas, cuando hemos tenido un déficit de promoción exterior. Se han hecho promociones en todos los países del mundo, y eso lo ha hecho el propio sector", detalló el secretario general de Asaja.

También se habló de la necesidad de integración que tiene un sector que continúa más atomizado de lo que debería para ser competitivo en los mercados. "Tenemos 840 almazaras en Andalucía y no puede ser que en cada pueblo haya dos o tres cooperativas compitiendo entre sí", relató Ricardo Domínguez. "La integración sigue siendo la gran asignatura pendiente; la Junta fue una administración pionera en incentivarla y en la Junta tenemos presupuesto preparado para quienes tomen esa decisión [de la integración], pero desgraciadamente no se acaba de tomar esa decisión", puntualizó el viceconsejero.

"Tenemos un olivar de sierra, como el de Montoro, que necesita un apoyo adicional de la PAC porque cuesta más producir que lo que se paga por él, por lo que la concentración es importante... No es lo mismo pagar una almazara entre 1.000 olivareros que entre 300, por ejemplo; la concentración debe servir también para vender bien y a buen precio", sentenció Ana Romero. Una integración o concentración en la que se dan "vaivenes", según defendió el secretario general de la DOP Montoro-Adamuz. "Esos vaivenes los marca el mercado. Cuando el precio es alto no se habla de la necesidad de concentración, pero cuando el precio del aceite es bajo, entonces los márgenes se reducen y se empieza a hablarse de concentración, no sólo a nivel de comercialización, sino también a nivel de funcionamiento de las cooperativas", relató Juan Carlos Vega. Aparte de en la integración, el consejero delegado de Todolivo habló de la necesidad de trabajar en la diferenciación. "Hay muchos agricultores que desconocen las posibilidades de la innovación a la hora de esa diferenciación, una innovación y una diferenciación que le dan un alto valor al producto. Nosotros, por ejemplo, hemos recuperado la variedad imperial, que tiene muchas posibilidades y que es resistente a muchas enfermedades", anotó Alfonso Gómez. "Tenemos la oportunidad para que todo el olivar pueda dar el salto a esos cultivos modernos; además, la mecanización también es ya posible en olivares de sierra como el de Montoro-Adamuz", sentenció.

Los participantes en la mesa insistieron, igualmente, en la necesidad de una promoción más allá de la que realiza la DOP, "que es muy limitada", según Juan Carlos Vega, y en el papel que juega la misma en cuanto a calidad del aceite.