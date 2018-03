El olivar supera las previsiones en aceite y aceituna

El aforo en el olivar se ha quedado corto, tanto en aceituna, como en aceite, según los balances provisionales presentados por la Consejería de Agricultura y por Asaja Jaén. Así, mientras la producción de aceituna de mesa supera en un 4% lo inicialmente estimado, en aceite se ha producido, hasta el momento, 26.249 toneladas más de lo aforado; las perspectivas, por tanto, son buenas.

El balance provisional de la campaña 2017-2018 indica que la producción de aceituna de mesa en Andalucía se ha situado en 441.830 toneladas, un 4% más de la cantidad estimada en un primer momento. La ligera diferencia tiene su origen en la recuperación de algunas fincas tras las lluvias del mes de octubre, sobre todo en las zonas cultivadas con variedades más tardías, de ahí que sean las provincias con mayor implantación de la hojiblanca, como son Cádiz, Granada, Málaga y Córdoba, las que presentan una variación positiva mayor.

0,63Euros. Es el precio medio de la variedad hojiblanca, un 11% más que en el ejercicio anterior.

Con ello, y "con este margen más que razonable que denota un buen trabajo, la comunidad reafirma su preponderancia en el conjunto de España, al aportar un 79% de toda la cosecha nacional, que ha quedado fijada en 561.560 toneladas", señaló el consejero Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.

En términos generales, según ha detallado Sánchez Haro, en Andalucía se ha recogido un 10,4% menos de producción con respecto al curso 2016-2017, pero sólo un 2% menos si se toma como referencia la media de las últimas campañas, desde la 2010-2011. La tendencia, en el conjunto de España, es similar, aunque con un retroceso menos acuciado. El volumen de aceituna que ha entrado en las entamadoras de todo el país ha caído un 5,8% en comparación con el verdeo anterior. En este punto, cobran un mayor protagonismo la manzanilla, la gordal y la hojiblanca andaluzas, que, con un total de 424.070 toneladas, representan el 88% de la producción de estas variedades a nivel nacional, que asciende a 483.740 toneladas.

El consejero considera que la campaña se ha caracterizado por la "excelente calidad sanitaria" de la aceituna, y señala que se ha registrado un ascenso del precio medio de la variedad hojiblanca hasta llegar a 0,63 euros por kilogramo, un 11% más que en el ejercicio anterior, con algunas operaciones puntuales incluso a 0,71 euros por kilogramo. Este "mejor comportamiento" se debe, a su juicio, a que su maduración más tardía le ha permitido sortear las inclemencias ambientales y ha disminuido así el porcentaje de fruto arrugado.

Distinto es el caso de la manzanilla y la gordal que han tenido menos tamaño y sus cotizaciones han experimentado un suave descenso del 3%, en el caso de la primera, comercializada por 0,73 euros por kilogramo de media; y del 4%, en el de la segunda, con un valor de 0,62 euros por kilogramo.

En cuanto a las exportaciones, el ritmo de negocio con Estados Unidos, ya dentro del contexto proteccionista de la actual Administración Trump, ha registrado entre septiembre y diciembre de 2017 una caída del 1% en volumen y del 10% en valor. Por ello, el responsable de Agricultura del Gobierno andaluz advirtió que "vamos a vigilar muy de cerca" la evolución de las transacciones comerciales de aceituna de mesa ante los "desproporcionados e injustos aranceles impuestos por el país norteamericano desde el mes de noviembre y agravados en enero".

En la campaña 2016-2017 este destino copó el 26,6% de las exportaciones de aceituna de mesa andaluza, que se elevaron, con Italia como segundo mejor cliente con el 13,4%, hasta las 370.659 toneladas, el 72,58% de toda la producción nacional que partió rumbo a los mercados internacionales en el pasado ejercicio.

En cuanto al aceite, España ha producido, con datos hasta el 28 de febrero, 1.203.594 toneladas de aceite, una cifra que supera por ahora en poco menos de 100.000 toneladas los datos previstos por el aforo oficial. En Andalucía ya se han producido 911.349 toneladas, con un aforo previsto de 884.900 toneladas, es decir 26.249 toneladas más hasta ahora, según los datos provisionales de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) facilitados por Asaja-Jaén

En Jaén la producción ha sido de 381.491 toneladas, algo superiores a las estimaciones de aforo de 360.000 toneladas, por lo que en la provincia ya se han producido más de 20.000 toneladas de lo previsto y a falta de que se conozcan los datos de marzo, mes en el que se espera una producción mínima.

Asaja Jaén explica que en general los árboles mostraron un buen estado en primavera, tanto en secano como en regadío, si bien la escasez de lluvias durante toda la campaña, así como las altas temperaturas registradas en septiembre de 2016, no favorecieron la maduración del fruto y en consecuencia la formación del aceite.

Asaja Jaén considera que los incrementos de producción registrados respecto a los datos aforados no deben repercutir a la baja en los precios, sobre todo si se mantiene el actual ritmo de salidas. Para Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja-Jaén, esta situación no debe hacer tensionar a la baja los precios, que en los últimos días se están manteniendo e incluso repuntando levemente tras tres semanas de bajadas. "Hay aceite, pero no de sobra, y quedará con toda probabilidad un enlace suficiente para comenzar la próxima campaña", indica.