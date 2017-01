El PA rompe el pacto con el PSOE a los seis meses de la moción de censura

El nuevo intento del PSOE y del PA por gobernar juntos en el Ayuntamiento de Santiponce ha tenido un recorrido corto. Poco más de seis meses después de que presentaran una moción de censura contra el ex alcalde, José López (IU), que volvió a ganar las elecciones en 2015 pero sin mayoría absoluta, el acuerdo se ha roto. Lo confirmó este lunes el portavoz andalucista, Justo Delgado, que reconoció que los problemas se arrastran desde el principio y que el gobierno no ha actuado como un único equipo, algo de lo que culpó a la alcaldesa, la socialista Carolina Casanova.

Según los andalucistas, en estos meses no ha habido reuniones para coordinar las decisiones y, en un comunicado emitido a última hora de la tarde de este lunes, censuran también una actitud "despótica" de la regidora, que se habría "excedido en el ejercicio de sus de sus funciones apoyada en las competencias que corresponden a la Alcaldía, faltando al respeto debido a las personas" y a los ediles andalucistas.

El incumplimiento de los acuerdos del pacto han sido constante, insistió el grupo. Los cuatro ediles del PA han renunciado ya a sus delegaciones. Ya el pasado mes de diciembre, dos de ellos -Justo Delegado y José Manuel Marín, primer y tercer teniente de alcalde, respectivamente- pusieron sus delegaciones a disposición de la alcaldesa y se abstuvieron en la votación en el Pleno, una medida de presión que, según parece, no ha servido para enderezar las cosas. También han intentado la mediación del PSOE local y del provincial, sin resultado, aseguran.

La nueva tesitura deja un gobierno formado sólo por tres ediles socialistas, entre ellos la propia Casanova, a la que el PA le dio la Alcaldía, pese a que era la fuerza minoritaria en la coalición. "Fuimos generosos", dice Delgado, quien este lunes ya instó a su ex socia a presentar una moción de confianza que, en el caso de no obtener respaldo suficiente, implicaría su renuncia al cargo. "No se puede gobernar con tres concejales en un Pleno de 13 concejales", recordó, apuntando el riesgo de bloqueo. La ley impide que se pueda producir otra moción de censura porque los concejales que ya han votado una vez un cambio de este tipo no pueden impulsar otro en el mismo mandato. Además de los tres ediles del PSOE y los cuatro del PA, en el Pleno de Santiponce hay un concejal del PP y un no adscrito, que abandonó IU. La federación mantiene cuatro concejales, en uno de los ayuntamientos que aún tiene graves problemas financieros, que están afectan al pago de nóminas.

Esta situación junto a un supuesto inmovilismo de IU, que estaba llevando a un "deterioro" de los servicios públicos, fueron esgrimidos por el PSOE y el PA para justificar la moción de censura, que prosperó el pasado 16 de mayo. Los dos grupos gobernaron juntos de 2007 a 2011, con Justo Delgado y la propia Carolina Casanova, que fue edil de Hacienda, si bien, al frente del gobierno estaba otro alcalde socialista, José Peña.