Alaya denuncia que la injerencia política en la justicia es proporcional a la corrupción

La juez Mercedes Alaya alertó ayer que, a medida que aumentan los casos de corrupción en España, también lo hacen en una "progresión absolutamente proporcional" los intentos de injerencia "cada vez más socavadores" del poder político en el judicial. La magistrada de la Audiencia de Sevilla hizo esta advertencia durante su conferencia La independencia judicial en una sociedad democrática, impartida esta noche en la Facultad de Derecho de Granada en un acto organizado por el Foro para la Concordia Civil.

La que fuera instructora de casos como el de los ERE de la Junta de Andalucía fraudulentos y de Mercasevilla aclaró que plantea estas reflexiones como ciudadana y "sin tapujos". Alaya, que se definió como una persona "muy pasional", puso el foco sobre algunas de las reformas legislativas que, a su juicio, tratan de "atar de pies y manos" al poder judicial. "Creo que cada vez muchos más dudamos de que existe independencia judicial y, si no existe, nuestro Estado de derecho está seriamente debilitado", lamentó la juez. Alaya no dudó en afirmar que el"fenómeno de ataque" a esa independencia es actual.

Según la magistrada, las luchas políticas antes trataban de llevarse al mundo judicial pero no existía una interferencia del poder ejecutivo en las decisiones judiciales. En cambio, desde hace unos años, la juez viene ha observando una "progresión absolutamente proporcional" entre los casos de corrupción política y los intentos "cada vez más socavadores" de injerencia en la independencia judicial, cuestión que además no perciben "con claridad" los ciudadanos.

Por otra parte, Alaya también se refirió al resultado de los pactos políticos más recientes, operaciones que ella considera como acuerdos de "no agresión" y por los intereses mutuos de las formaciones que los han suscrito de mantener "callados" los "abusos" y los "errores" en una especie de "intercambio de cromos". Todo ello, añadió la magistrada de la Audiencia de Sevilla, con el "beneplácito quizá obligado" de la prensa, en cuyos consejos editoriales se encuentran numerosos ex responsables políticos.

A pesar de que los casos de corrupción se mantienen y surgen otros nuevos, Alaya hizo hincapié en que ese contexto se traduce en una "situación de nirvana" o de "nadería judicial" para que el ciudadano no los conozca y parezca que "no ocurre nada". Asimismo, la juez hizo referencia al Ministerio Público y calificó de "intolerable" que no haya en la Fiscalía un régimen de recusaciones y disciplinario, como sí ocurre en el caso de los jueces, dada la "unión" existente entre esta acusación pública y el propio poder ejecutivo.