Andalucía llega a la revolución digital con los deberes hechos

Estabilidad económica e institucional, talento y un tejido productivo asentado con ansias de crecer. Éstas son las credenciales con las que Andalucía se presenta ante la nueva era de la economía digital, considerada la cuarta revolución industrial, y que se reflejan un año más en el Anuario Joly Andalucía 2018, una publicación que a lo largo de sus dieciséis ediciones se ha erigido en una herramienta de consulta obligada para profundizar en la situación de la comunidad y anticipar los acontecimientos que puedan tener trascendencia en su futuro.

“Como decía mi maestro, para reivindicar hay que venir con los deberes hechos. Y Andalucía ha cumplido con este país. Ahora toca que España cumpla con Andalucía”, afirmó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la presentación del Anuario Joly en el Alcázar de Sevilla, un acto en el que también participaron el presidente del Grupo Joly, José Joly; el director del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y el director del Anuario, Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada y miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly. Más de medio millar de personas se dieron cita en un evento que contó con la asistencia de la plana mayor de las autoridades andaluzas y de los principales partidos políticos, además de una extensa representación del mundo empresarial, universitario y cultural de la comunidad.

La jefa del Gobierno regional recalcó que acudía a la cita un año más la “responsabilidad de examinar su gestión y la oportunidad de poner en valor el momento en el que se encuentra Andalucía”. Díaz apuntó que la convergencia con las regiones más avanzadas de España constituye el “reto histórico” al que se enfrenta la comunidad. “Hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de jugar un papel protagonista en la cuarta revolución industrial, que es la digital y dar el salto definitivo para ocupar el que en otras ocasiones no ha sido posible”, resaltó la presidenta andaluza.

La coyuntura no ha sorprendido a la comunidad con el paso cambiado. “Andalucía tiene estabilidad política y económica y se encuentra en unas condiciones que otros añoran como tener un presupuesto aprobado habiendo sido los primeros del país, un acuerdo de financiación ampliamente respaldado en el Parlamento y por el tejido social y económico y una cifra histórica en nuestro PIB cumpliendo el objetivo de déficit y siendo la tercera comunidad con menos deuda”, relató Díaz.

Estas cifras se complementan con el descenso del paro en más de medio millón de personas desde que llegó al Palacio de San Telmo en septiembre de 2013, según citó la presidenta andaluza, así como el máximo histórico de la llegada de turistas o el máximo histórico del comercio exterior regional. “Andalucía exporta 58.000 euros por minutos”, cifró la jefa del Gobierno andaluz, que incidió en que estas cifras constituyen “la tarjeta de presentación de cara a la cuarta revolución industrial”.

El Ejecutivo regional ha procurado que la recuperación de las cifras macroeconómicas no margine las políticas sociales, según expuso la presidenta de la Junta. “Ahí está nuestra apuesta por la educación pública, para retener el talento, con la bonificación del 99% de las matrículas universitarias para quienes se esfuerzan, consolidando el empleo público, o el apoyo a la sanidad, la dependencia y la igualdad”, sostuvo Díaz. En este punto, se detuvo para lamentar los datos “tan crueles, tan duros” de violencia machista, y aseguró que tanto la sociedad como los poderes públicos “no están haciendo todo lo que está a su alcance para frenar el peor terrorismo de la sociedad moderna”.

La Junta percibe que que el Gobierno central no corresponde a los esfuerzos de la comunidad por “apostar por la estabilidad y cumplir con el objetivo de déficit y la Marca España, pese a estar en una situación económica peor”. “Ni los Presupuestos Generales del Estado ni la financiación autonómica están facilitando la convergencia”, afirmó la jefa del Ejecutivo andaluz. En el caso de las cuentas de este año, la inversión contemplada para la comunidad “no sólo es inferior a lo que nos corresponde por población, sino que además es menos que la media de España”. En cuanto a la financiación, el déficit acumulado por la aplicación del modelo caducado desde hace más de un lustro asciende a más de 5.500 millones de euros, según expuso Díaz.

“Si hubiéramos recibido las inversiones que nos correspondían en los presupuestos y la financiación justa, nuestro crecimiento habría sido en la última década 6,2 puntos superior”, lamentó la presidenta de la Junta. “Nos hemos perdido dos años de crecimiento y se habrían creado 200.000 puestos de trabajo, lo que hubiera supuesto alcanzar el objetivo de la Agencia 2022 con dos años de antelación”, agregó.

Con estos argumentos bajo el brazo, Díaz acudirá el próximo miércoles a La Moncloa para reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “la misma lealtad institucional que siempre he mostrado por España como presidenta”. “El Gobierno andaluz siempre ha estado al lado del país en los momentos difíciles y fáciles, en la defensa de los intereses de España, y no quiere que se le dé más que a nadie, pero no permitirá recibir menos que los demás”, concluyó.