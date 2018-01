La Audiencia de Sevilla culpa a la Fiscalía Anticorrupción del lío de los ERE

Así, el tribunal comienza la fundamentación jurídica de la resolución diciendo que "no parece ocioso" comenzar recordando cinco puntos . En el primero de ellos, la Sala argumenta que "una de las reglas fundamentales del proceso penal es que su objeto viene constituido por hechos, y no por voluntades, intenciones o deseos", añadiendo que, "en relación con los variados procedimientos tramitados en relación" con el caso de los ERE "por separación de la causa matriz o principal (las denominadas piezas separadas), claro debe quedar que no se puede confundir la idea que para esa formación de piezas separadas pudo presidir el diseño tenido en mente por la Fiscalía Anticorrupción, hoy apelante, con el contenido de hechos que finalmente se ha terminado dando a la pieza principal del denominado procedimiento específico, actualmente pendiente de enjuiciamiento en la Sección Primera" de la Audiencia Provincial".

El tribunal confirma el proceso al ex futbolista Pizo Gómez

La Sección Séptima también dictó otro auto trascendente, en el que rechaza los recursos presentados por dos investigados -José Antonio Gómez Romón, el ex futbolista Pizo Gómez, y Miguel Errecalde- en la pieza separada de Cenforpre contra el auto en el que la instructora acordó adecuar la causa a los cauces del procedimiento abreviado, ya que "concurren elementos indiciarios suficientes desde la perspectiva de un juicio de provisionalidad que los hechos imputados a estos recurrentes pueden ser constitutivos de infracción penal con la calificación jurídica que a la postre realizarán las partes acusadoras". Las defensas habían alegado que el archivo de la causa contra el ex consejero Antonio Fernández, había dejado "vacío" de contenido la causa, al entender que la misma no podía seguir sólo contra los beneficiarios de las ayudas. Sin embargo, el tribunal explica que los recurrentes han obviado que el hecho de que no se dirija el procedimiento contra el ex alto cargo, por haber sido ya imputado en el denominado "procedimiento específico", se hizo para no incurrir "en una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos en tramitación todavía en la primera instancia, estando uno de ellos en condiciones de que se celebre el juicio oral en tanto el segundo -la presente causa- aún se halla en fase de instrucción". y "esta duplicidad no concurre".