La Cámara tumba la bonificación del impuesto de Sucesiones del PP

El empeño del PP por acabar con el impuesto de Sucesiones y Donaciones es tan sólido como el muro con el que se encuentra en el Parlamento cada vez que los populares llevan una iniciativa para lograrlo. El intento de ayer obtuvo el mismo resultado que todos los anteriores y PSOE, Podemos e IU se encargaron de tumbar la proposición de ley de los populares para bonificar el tributo al 99% en el ámbito familiar.

Juanma Moreno, que se encargó de defender el texto, sólo convenció a Ciudadanos, por lo que resulta llamativo que el debate alcanzase su mayor dureza en los intercambios entre el líder del PP y su homólogo en la formación naranja, Juan Marín. "Claro que desconfío de su grupo. Sus palabras suenan al argumentario del PSOE", replicó Moreno al portavoz naranja. En parte tenía razón el dirigente popular, pues Marín y el socialista Jesús María Ruiz coincidieron al recordar al diputado del PP que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puede eliminar el controvertido gravamen "con sólo una firma".

"Coja usted el teléfono y mañana está Montoro armonizando el impuesto", pidió Marín después de señalar que hay comunidades gobernadas por los populares donde no existe la bonificación del 99%, como son Galicia y Castilla y León. El portavoz de Ciudadanos se valió de uno de sus argumentos clásicos en su pugna con el PP: los logros de su formación en virtud a su papel de socio preferente del Gobierno de Susana Díaz. Según las tesis de Marín, las rebajas fiscales de los últimos años se deben a la capacidad de diálogo de su partido, de la que pretende hacer gala en los próximos meses de nuevo para lograr la rebaja del impuesto de Sucesiones que el PP no es capaz de alcanzar. Por ese motivo achacó a Moreno una "falta de voluntad política" para mitigar el impacto del mencionado gravamen. "No hablado usted con nadie", lamentó Marín, que pocos minutos después votó afirmativamente a la propuesta del PP.

El sentido del voto de los ocho diputados de Ciudadanos no siempre es el mismo cuando se trata del controvertido tributo y Juanma Moreno sabe aprovechar esa contradicción. Marín defendió haber apoyado todas las propuestas presentadas en Pleno por el PP, pero el líder popular le recriminó que no hiciera lo mismo cuando tiene que votar enmiendas para eliminar el impuesto de Sucesiones en los últimos dos Presupuestos de la Junta, que llevan el aval naranja. "Vota que sí cuando sabe que no va a prosperar", criticó Moreno.

El dirigente del PP había comenzado su intervención refiriéndose al "clamor popular" que, a su juicio, hay en Andalucía al respecto. Los populares perdieron ayer la batalla legislativa -son incapaces de convencer a la izquierda de su rebaja fiscal- pero es evidente que en la mediática llevan ventaja. Justo antes de la votación, los servicios de la Cámara tuvieron que desalojar a integrantes de la plataforma Stop Sucesiones, que sacaron carteles al grito de "ladrones".