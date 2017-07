Chaves y Griñán vuelven con Susana Díaz tras el purgatorio del caso ERE

Hacía meses, años, que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán no participaban en actos del PSOE andaluz; de hecho, ambos no son ni militantes, dimitieron cuando tuvieron que dejar sus escaños por el caso de los ERE, imposición de Ciudadanos para apoyar al Gobierno andaluz de Susana Díaz. Pero después de meses de silencio y de un retiro voluntario, Manuel Chaves y José Antonio Griñán han recibido el aplauso unánime de los delegados que han abierto esta mañana el 13º Congreso del PSOE andaluz. A ellos, acompañaban el ex presidente José Rodríguez de la Borbolla y el ex vicepresidente Alfonso Guerra. Si novedosa fue la imagen de Chaves y de Griñán, más lo fue la participación de Guerra en un acto con ellos. El otro presidente vivo, Rafael Escuredo, justificó su ausencia.

Desde que Susana Díaz fuese elegida secretaria general del PSOE andaluz en el congreso de Granada de 2013, el partido ha vivido un tiempo muy convulso. Logró volver a ganar las elecciones autonómicas, pero el caso judicial de los ERE se llevó por delante todos los cuadros que este partido fue formando hace 40 años. Los Chaves, Griñán son sólo las cabezas de lista de otras tantas nóminas, caso de Francisco Vallejo, Martín Soler, Antonio Ávila, María del Mar Moreno, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández… La instrucción de la juez Mercedes Alaya irrumpió como una plaga en este partido, pero las últimas decisiones judiciales, una vez que la magistrada dejó el caso, está habilitando a algunos de ellos. El caso Mercasevilla, origen de todo, se ha cerrado con un inmenso fracaso de la instructora: todos absueltos. Y ya hay quien sostiene que la vista del caso más político de los ERE, el que sentará a Griñán y a Chaves en el banquillo el próximo año, se cerrará de un modo similar. Si es así, habría que dar la razón a quienes desde una parte del PSOE, la de aquellos que fueron apartados por sus propios compañeros, defendieron que el caso ERE fue, sobre todo, un caso político.

El 13º Congreso del PSOE-A supone una cierta reconciliación de la formación con su pasado. El cónclave está dedicado a conmemorar los 40 años que han pasado desde la creación de la Federación Socialista de Andalucía. Fue en 1977 cuando comenzaron las manifestaciones a favor de una autonomía que desembocó en el referéndum del 28 de febrero de 1980.