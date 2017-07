Cientos de personas despiden a la niña hallada muerta junto a una vía de tren en Málaga

Cientos de vecinos de los municipios de Pizarra, Álora y Alhaurín el Grande arroparon a la familia de Lucía, la niña de tres años hallada el jueves muerta junto a una vía del tren y que ayer fue enterrada.

La muerte de la niña por un fuerte golpe en la cabeza, según indicó la autopsia, ha consternado a las tres localidades: Alhaurín el Grande, donde reside la familia y donde nació la madre; Pizarra, de donde es natural el padre y donde se encontraban en el momento de la desaparición; y Álora, término municipal en el que fue hallada. "La familia está rota, ya os podéis imaginar", afirmó la alcaldesa de Alhaurín -donde tuvo lugar el sepelio-, Antonia Ledesma, quien señaló que todos los vecinos de las poblaciones de la zona se encuentran apenados por lo ocurrido. Por su parte, la psicóloga encargada de dar apoyo a la familia, Mariángeles Castillo, señaló que los padres de la pequeña se encuentran en la fase de aceptación y que los vecinos han colaborado para que el duelo sea "más rápido".

El informe preliminar de la autopsia entregado al juzgado 13 de Málaga, indica que el fallecimiento de la niña se produjo por "muerte violenta por traumatismo craneoencefálico severo". El cuerpo fue encontrado a las 6:51 horas por un maquinista en el punto kilométrico 158,5 de la vía férrea de la línea de cercanías que conecta Álora y Málaga. El lugar se encuentra a unos siete kilómetros por carretera de donde se le perdió la pista, el restaurante donde estaban cenando sus padres, aunque sólo tres si se recorren a pie junto a la vía. Antes de que se conociera el resultado preliminar de la autopsia, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, avanzó que la investigación apunta a un accidente ocurrido después de que la pequeña se desorientara.

Tras el hallazgo del cadáver algunos vecinos de Pizarra mostraron a los periodistas su incredulidad sobre la hipótesis del accidente, ya que les resulta extraño que la menor caminara sola tanto tiempo sin que nadie la viera.

Por su parte, la Guardia Civil continúa con la investigación para aclarar todo lo relacionado con lo sucedido, sin dejar de lado ninguna hipótesis, si bien "hasta ahora no hay ningún otro indicio que apunte a algo que no sea un accidente". "Hasta que no se determine el 100% de las causas no se va a dejar de investigar", afirmaron fuentes del Instituto Armado.