"Mire usted, yo no entiendo, es que realmente no sé de lo que me está hablando, no sé qué es el IRPF ese. Yo sólo firmaba lo que me ponían por delante". Esta es parte de la declaración del empresario y ex concejal cordobés Rafael Gómez -fundó el partido Unión Cordobesa- a preguntas de su abogado, Severino Martínez, y en presencia del juez Miguel Ángel Pareja, que desde ayer preside el tribunal que le juzga en las Audiencia Provincial por la presunta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, a la que supuestamente defraudó 70 millones de euros en impago de impuestos a través de sus distintas sociedades. Gómez basó su declaración en el desconocimiento de los asuntos contables de sus empresas, ya que esas cuestiones las delegaba "en los trabajadores de administración, en los que confiaba plenamente y sigo confiando".

Gómez se enfrenta a 11 delitos contra la Hacienda Pública que le atribuyen el Ministerio Público y la Abogacía del Estado. El fiscal pide 44 años de prisión para él por supuestamente defraudar 70 millones de euros con el impago de impuestos a través de cuatro empresas. También acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales y pide para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Rafael Gómez que podría llegar a 350 millones de euros. Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Se trata de uno de los mayores casos de fraude fiscal juzgados en Córdoba. Sin embargo, el empresario -y líder de la oposición en el Ayuntamiento con UCOR entre los años 2011 y 2015- negó ayer la mayor y le dijo al juez que sólo sabía de lo que se le acusaba "por lo que había leído". De hecho, Gómez dijo que "no sé escribir y leer... un poco los periódicos, cuatro cosillas". Ésta fue su defensa. Su abogado llegó incluso a señalar directamente a sus "asesores", Antonio Martínez y Daniel Barrios, como los encargados de estas cuestiones, a quienes Gómez, dijo "nunca di instrucciones" en relación al IRPF. "Ni siquiera sé lo que es, nunca he hablado de eso, eran los de la oficina los que hacían esas cosas". El empresario, que sólo contestó a las preguntas de su abogado, insistió en que nunca dio instrucciones a los contables de sus empresas. "Ni lo hice ni sé realmente de qué me está hablando; yo sólo iba a trabajar, nunca me metía en cuestiones de oficina".

El empresario y político desvinculó a sus hijos de cualquier responsabilidad, pero no hubo manera de que se aclarara quién era la persona que tomaba las decisiones en el grupo de empresas de Arenal 2000.