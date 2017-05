Juan Marín amarra la reforma de la ley electoral y la reducción de aforados

Ciudadanos garantiza la estabilidad del Gobierno andaluz hasta el final de la legislatura. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se reunió este miércoles por la mañana en el Palacio de San Telmo con el líder de Ciudadanos, Juan Marín, quien se dio por satisfecho con el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura y logró arrancar un compromiso para poner en marcha en esta legislatura la reforma de la ley electoral y la reducción del número de aforados. Además, se creará una comisión para negociar más recortes al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al tramo autonómico del IRPF. "Ha sido una reunión seria y productiva", señaló Marín tras el encuentro, donde volvió a exigir "una sexta marcha" al Gobierno andaluz.

El portavoz del partido naranja señaló que el 66% de las medidas incluidas en el pacto ya se han implementado o están en tramitación cuando aún no se ha cumplido el ecuador de la legislatura. "Esto es suficiente para Ciudadanos pero queremos el sobresaliente", agregó el portavoz regional del partido naranja, que admitió que el encuentro ha servido para cerrar la elaboración de un cronograma para el resto de medidas pactadas con el Partido Socialista.

"Uno de los errores que cometimos en la negociación hace dos años fue no poner fecha", sostuvo Marín, que indicó que ha reclamado a Díaz datos sobre la ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a emprendedores y autónomos. Representantes de ambas formaciones se verán las caras el próximo 5 de junio para analizar esta documentación y concretar el calendario del resto medidas pendientes. Esta reunión se producirá precisamente justo antes de la comparecencia de la jefa del Gobierno regional en el Parlamento para hacer un balance de la situación de la comunidad.

En esa comisión también se planteará la renovación del consejo de RTVA, para lo que el PSOE y el PP yan llegado a un acuerdo, según Marín, aunque fuentes del Gobierno andaluz insistieron en que aún no hay nada cerrado. Ciudadanos sí ha conseguido el compromiso de Díaz para que en la segunda mitad de la legislatura se lleve a cabo la reforma de la ley electoral y el recorte del número de aforados. En ambos casos se necesitará "la concurrencia del PP" dado que precisa de una mayoría reforzada, pero Marín se mostró confiado ante la determinación mostrada por la presidenta andaluza. Otro de los puntos acordados fue la creación de una comisión que estudie un nuevo recorte al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el tramo autonómico del IRPF con la vista puesta en la negociación de los presupuestos del 2018. Según Ciudadanos, la primera sesión se celebrará el próximo 14 de junio.

Al ser preguntado por el resultado de las primarias y la ausencia de la presidenta andaluza durante la campaña electoral, el líder de Ciudadanos sostuvo que él está al margen de "los procesos internos de cualquier partido, incluso del mío". "No he venido a San Telmo a hacer reproches, sino a ser útil. Y no vamos a entrar en el tiempo que haya dedicado o no a Andalucía. Eso se lo dejamos a otras formaciones", sostuvo Marín.