Maíllo urge a Díaz a ser "valiente" y presentar una ley de función pública

El líder de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que sea "valiente" y cumpla su compromiso presentando una ley de función pública antes de que se agote la legislatura, ya que le ha advertido de que "si usted olvida todo, pronto se olvidarán de usted".

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento, en una pregunta de Maíllo sobre los trabajadores de la Junta, Díaz ha defendido las medidas de su Gobierno para "proteger" a los empleados públicos durante los años de crisis y la "recuperación" ahora de "todos y cada uno" de los derechos que perdieron.

Maíllo se ha referido también al acuerdo de financiación autonómica para decirle a la presidenta que con ese pacto "se le cae el argumento" de que "gobierna con Ciudadanos" porque no se podía llegar a acuerdos "a su izquierda".

En respuesta a esa afirmación, Díaz le ha preguntado "por qué fantasea y miente, por qué dice que no se puede pactar a la izquierda", ya que "cuando salen del no es no permanente y se vuelven posibilistas se pueden llegar a acuerdos".

Además, ha recordado que gobierna en solitario y no con Cs, y se ha referido al gobierno bipartito PSOE-IU que se rompió porque, según Díaz, Maíllo estaba "pensando en la sopa de letras y abogó al Gobierno a acudir a las urnas".

Ha asegurado que todas las decisiones del Ejecutivo andaluz se han tomado para proteger el empleo público y garantizar el estado de bienestar, sobre todo cuando se "impuso" una ley de estabilidad ante la que Andalucía fue "dique de contención" para mantener los puestos de trabajo y que no hubiera despidos "a mansalva".

En la actualidad, según Díaz, el Gobierno andaluz está "liderando y ejecutando" la ampliación y recuperación de los derechos, ya que ha recordado, entre otros puntos, la restauración de las pagas extra, la recuperación del cien por cien de la jornada de trabajo, o la subida presupuestaria del 1 %, así como las ofertas de empleo público que serán de 37.115 plazas en tres años.

"Aquellos esfuerzos que se hicieron, que fueron duros y difíciles, hoy se están compensando", ha agregado Díaz, quien ha invitado a Maíllo a hacer un balance de todos los derechos recuperados y de la velocidad a la que se ha hecho, comparándolo con otras comunidades españolas.

Díaz ha subrayado que la oferta de empleo público es la más alta de España, llegando al límite máximo de la tasa de reposición, y también ha asegurado que se reducirá el elevado índice de interinidad con el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno.

Por su parte, Maíllo ha reclamado a la presidenta medidas "ya", como un convenio marco para el conjunto de agencias y entes instrumentales que le sirva "de anclaje" a los convenios específicos de las empresas.

También ha abogado por una línea de paridad en los cargos directivos del sector público; por evaluar el Servicio Andaluz de Empleo; abordar la conciliación; hacer "partícipes" a los trabajadores en los ámbitos sectoriales; potenciar a los empleados públicos frente a las empresas privadas; y reunirse con los docentes para ofertar empleo público y casarlo con la estabilidad.

Maíllo ha advertido a Díaz de que "no puede soslayar su responsabilidad de cuarenta años", con una administración que es "un laberinto enmarañado".

Ha aludido a que una de las empresas más importantes de las agencias y entes instrumentales, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), está en negociación colectiva, y hay otros sectores como la educación pública con una tasa de interinidad del 20 por ciento.

"Cuando se gobierna con el partido más enemigo de la Administración Pública pasan estas cosas (en relación a Ciudadanos), que no se atiende con valentía la reordenación del sector público", ha manifestado el líder de IU.