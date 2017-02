María Galiana: "El nombramiento es señal de que se me quiere en mi tierra"

La actriz sevillana María Galiana ha agradecido este martes el nombramiento de Hija Predilecta de Andalucía y ha asegurado que es "una señal de que se me quiere en mi tierra".

En declaraciones a Efe, Galiana ha admitido que, en principio, tras conocer el nombramiento, le ha dado "bastante vergüenza, por inesperado y porque estas cosas me dejan un poco cortada". "Incluso me pasó por la cabeza rechazarlo o por lo menos pensármelo, pero luego he considerado que es un honor muy grande al que no tengo derecho a renunciar y que sobre es señal de que se me quiere en mi tierra", ha declarado.

La actriz considera que se trata de un reconocimiento "que me corresponde, porque es un orgullo enorme y una alegría extraordinaria ser andaluza".

Nacida en Sevilla en 1935, Galiana ha interpretado papeles en teatro y cine, aunque antes fue profesora en un instituto.

Entre otros galardones, el Círculo de Escritores Cinematográficos le concedió en 2000 la Medalla a la mejor actriz por su interpretación en Solas, de Benito Zambrano, y por esa misma película recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto. Ha trabajado, como actriz, bajo las órdenes de José Luis García Sánchez, Fernando Trueba, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda o Vicente Aranda, aunque es más conocida por su papel de la abuela Herminia en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó.

Distinción a toda una vida

María Galiana, la actriz cinematográfica y televisiva, suma el galardón hoy reconocido a la Medalla de Andalucía que le fue concedida en el año 2000.

Actriz de vocación tardía, María Galiana (Sevilla, 1935) ejerció como profesora de Historia del Arte en los institutos públicos Bellavista, Ramón Carande y Ciudad Jardín, en Sevilla, hasta su jubilación en 2000.

Ese año ganó el Premio Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en la película Solas, de Benito Zambrano, un drama sobre la soledad, la pobreza y los sueños ahogados en el que encarna la fortaleza y la sensibilidad de una mujer andaluza.

Su primer papel profesional para el cine lo realizó en 1988 en Pasodoble bajo la dirección de José Luis García Sánchez, si bien los primeros pasos teatrales se remontan a los años 50 en grupos universitarios.

La trayectoria artística de María Galiana está jalonada por la participación en largometrajes como 'Malaventura', de Manuel Gutiérrez Aragón (1988); 'Belle Epoque', de Fernando Trueba (1992); 'Así en el cielo como en la tierra', de José Luis Cuerda (1995); 'Libertarias', de Vicente Aranda (1996); 'Yerma', de Pilar Távora (1998); 'Fugitivas', de Miguel Hermoso (2000); 'Roma', de Adolfo Aristarain (2004), o 'Tapas', de Juan Cruz y José Corbacho (2005).

La actriz sevillana es muy conocida por su papel de la abuela Herminia, que desde hace 16 años interpreta en Cuéntame cómo pasó, serie en torno a las vivencias de una familia española de clase media, los Alcántara, durante los últimos años del franquismo y los comienzos de la democracia.

Asimismo, fue protagonista de La Mari(2003 y 2009), sobre la emigración andaluza en la Barcelona de las décadas de los 60 y 70, emitida por Canal Sur y TV3, y ha participado en Juncal (1987).

Como actriz teatral, debutó en 1990 con El amor de don Perimplín, de Federico García Lorca, dirigida por José Luis Gómez, y participó en La Casa de Bernarda Alba bajo la dirección de Amelia Ochandiano (1992), y La asamblea de mujeres de Aristófenes, dirigida por Juan Echanove (2015), entre otros trabajos.

En el año 2000 fue reconocida con la Medalla de Andalucía y en 2004 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura. Además del Goya, ha recibido galardones como el Ondas en 1999; el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Tokio (2000); el de la Unión de Actores a la mejor actriz secundaria (2001), y el Premio Cinematográfico Familia (Olas de Oro) por su trayectoria humana y profesional en el campo del cine.

Un instituto de Educación Secundaria de la localidad sevillana de Dos Hermanas, en el núcleo de Montequinto, lleva su nombre.