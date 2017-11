El PP recurre la ayuda de 1,4 millones de Invercaria a una empresa de Banderas

La acusación que ejerce el PP-A en el caso de las presuntas irregularidades en Invercaria ha recurrido la decisión del juez que investiga el caso de archivar la pieza relativa a los préstamos por importe de 1.498.000 euros concedidos a la empresa Kandor Graphics, apadrinada por el actor malagueño Antonio Banderas.

En el recurso, el PP reclama a la Audiencia Provincial de Sevilla que revoque el auto de archivo dictado por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, y acuerde que en su lugar dicte la apertura de procedimiento abreviado.

El juez archivó esta pieza, en la que estaban siendo investigados los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, al entender que "no está debidamente justificada la perpetración de un delito" y que "no existen indicios racionales de criminalidad que le puedan ser imputables a persona o personas determinadas". Frente a ello, el PP afirma que "es cierto que la complejidad de esta macrocausa requiere que se filtren en este momento aquellos proyectos que puedan albergar una duda razonable que no superen una acusación, pero precisamente por ello, y por el cúmulo de irregularidades claras y latentes que, de entrada y siempre sujeto a su correspondiente juicio, se deducen en esta pieza, esta parte no puede sino instar a la apertura de procedimiento abreviado".

"De hecho, hay otras piezas que sí han sido enviadas a procedimiento abreviado que pudiesen albergar muchas más dudas razonables sobre la comisión de delito que ésta en concreto". En el recurso, los populares resaltan la existencia de "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de los investigados y, seguidamente, analiza sus conclusiones sobre la ayuda a Kandor Graphics.