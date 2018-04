Rajoy primará la negociación de la financiación autonómica en el Congreso

Mariano Rajoy recibirá a todos los presidentes autonómicos que así lo soliciten para tratar sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades, pero la negociación que primará será la del Congreso, ya que el sistema se materializa en una ley que debe ser aprobada por el PSOE. El PP y Ciudadanos no suman apoyos suficientes, por lo que se necesita al PSOE para sacar adelante el nuevo modelo de financiación. El presidente del Gobierno oirá a Susana Díaz el próximo 18 de abril en una reunión, pero le sugerirá a la presidenta andaluza que el PSOE y líderes autonómicos formulen una propuesta para negociar con el PP.

Susana Díaz solicitó esta reunión para presentarle a Rajoy el acuerdo al que ha llegado el Parlamento andaluz, un texto apoyado también por los populares, aunque rechazado por Ciudadanos. El problema es que la Junta y el Gobierno central no tienen una relación bilateral en este asunto, sino que la financiación se acuerda con el conjunto de las comunidades, pero se aprueba en el Congreso. Una posición más realista es la que apuntó ayer el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo: que Rajoy le ponga cita, al menos, a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el ministro de Hacienda lleve allí una propuesta.

Si Díaz quiere llevar el trabajo bien hecho, previamente debe hablar con Sánchez"

Sin opciones de sacar el proyecto de Presupuestos de 2018, se hace complicado que el Gobierno abra la negociación sobre la financiación, por eso el mensaje que el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, le envió a Susana Díaz es que promocione el apoyo del PSOE a las cuentas anuales. La número dos del PP andaluz, Dolores López, insistió ayer en que sean los socialistas andaluces quienes intenten desatascar el proyecto de Presupuesto.

"Si quiere llevar el trabajo bien hecho -sostuvo Dolores López-, previamente a la reunión, Susana Díaz tendría que decirle a Pedro Sánchez que se ponga de acuerdo todo el PSOE porque cada líder socialista en una comunidad autónoma u otra están pidiendo cosas distintas". "El problema está ahora mismo en el PSOE, que no sabe lo que quiere", añadió. En su opinión, la presidenta andaluza debería demostrar "lealtad institucional"con el Gobierno.

Desde el PSOE, Juan Cornejo pidió a Rajoy que deje de "marear la perdiz", asuma su responsabilidad y se comprometa en la reunión a presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Cornejo recordó que la propuesta no es de los socialistas, sino de la Cámara autonómica. "Esa no es la voz del PSOE-A, sino la de la inmensa mayoría de los andaluces y la presidenta de la Junta se la trasladará a Rajoy en la reunión de la próxima semana", dijo. "No es una voz partidaria, sino de la inmensa mayoría de los andaluces", añadió.

Al ser preguntado sobre si el PSOE debería abordar este asunto con el PP a nivel nacional, Juan Cornejo indicó que los "procedimientos son los que son y un nuevo modelo de financiación se tiene que abordar por todas las comunidades autónomas y el Gobierno central en el seno de ese órgano", con independencia de que luego Rajoy se reúna con quien quiera. El hecho de que el PP-A haya planteado a Susana Díaz que inste al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a dialogar y tratar de cerrar un acuerdo sólo responde, en opinión de Cornejo, a que el Partido Popular sigue queriendo "echar balones fuera".

Por otra parte, Juan Cornejo reprochó al presidente del Gobierno que no haya dado ninguna explicación, durante su estancia este fin de semana en Sevilla con motivo de la celebración de la convención nacional del PP, por el nuevo "maltrato" a Andalucía en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.