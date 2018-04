Del Río pide que los déficits en Justicia no repercutan en los ciudadanos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, pidió ayer a los once nuevos jueces de la 67 promoción destinados en esta comunidad que intenten que las deficiencias y "déficits" organizativos, materiales y de personal, no repercutan en el justiciable y los ciudadanos. "No podemos estar callados ante los déficits", recalcó el presidente del Alto Tribunal andaluz, quien durante su discurso se refirió a las recientes movilizaciones de jueces y fiscales y que, no obstante, consideró que lo que hay que valorar es lo positivo y "concentrarse en las soluciones" y superar "desánimos crónicos".

A juicio de Del Río, se necesita una mejor legislación y una actuación más diligente en el ámbito político y administrativo para superar esos déficits de personal y materiales. El máximo responsable del TSJA reclamó a los nuevos jueces que sean "conscientes" de la importancia de la función judicial y que recuerden que se trata de un servicio público y un instrumento de ayuda a personas con necesidades. En este sentido, lanzó el mensaje a los nuevos jueces de que "la estricta aplicación del derecho por sí sola no es suficiente" y que más allá del cumplimiento del deber "es necesario un sentido profundo de respeto y servicio al ciudadano".

La "legitimidad del ejercicio" supone un compromiso y responsabilidad ante los ciudadanos, destacó Del Río, quien abundó en que la sociedad espera dignidad, compromiso, responsabilidad, independencia y cercanía. En esta línea, abundó en que "nuestra labor siempre conlleva un difícil equilibrio y uso de la ponderación de los bienes e intereses en juego".

Al acto asistieron, entre otras autoridades, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar. Andalucía cuenta desde ayer con once nuevos jueces que ocuparán juzgados unipersonales que se encontraban vacante, y es la segunda comunidad a la que han sido destinados más jueces de la 67 promoción, solo detrás de Cataluña.

Los nuevos jueces que han jurado o prometido sus cargos actuarán como titulares de distintos Juzgados unipersonales repartidos por seis provincias.