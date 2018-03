El ex director de Trabajo Juan Márquez sólo responderá a las preguntas de su abogado y del tribunal

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez Contreras ha anunciado esta tarde al tribunal que enjuicia el denominado “procedimiento específico” de los ERE que sólo responderá a las preguntas que le formulen los propios magistrados que componen la Sala y su abogado defensor, con lo que se ha acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares del PP y Manos Limpias.

Antes de iniciar la declaración de Juan Márquez, el tribunal ha sido informado por la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que se ha fracturado ambos pies, no podrá declarar en principio hasta el próximo lunes, y también que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afectado por una disfonía, no estará en condiciones de someterse al interrogatorio hasta el 14 de marzo.

La negativa de Márquez a responder a las preguntas del Ministerio Público ha llevado a la Fiscalía a solicitar, al igual que ocurrió en el caso del ex director Javier Guerrero, que se lea la declaración que el ex alto cargo prestó en la fase de instrucción los días 3 y 4 de julio de 2012 ante la juez Mercedes Alaya.

En aquella declaración, Juan Márquez reconoció que ni siquiera leyó el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas que la instructora considera fraudulentas y aseguró que, "a estas alturas" sigue sin conocer el contenido del convenio marco del procedimiento. "Ni me lo leí, ni lo estudié, ni lo analicé, me lo explicaron", afirmó Márquez en contestación a la juez.

En el interrogatorio, Juan Márquez también reconoció que no había una comisión de seguimiento de las ayudas que se concedían y aseguró que fue en febrero de 2009, casi un año después de su incorporación a la dirección de Trabajo, cuando se dio cuenta del "déficit del procedimiento" y lo puso en conocimiento de sus superiores, el consejero Antonio Fernández, y el viceconsejero, Agustín Barberá.

Según Márquez, emitió un informe sobre las dudas del procedimiento que fue presentado de forma verbal en la reuniones de trabajo de los lunes. En cuanto a las indicaciones que recibió a su llegada a la Dirección General de Trabajo, explicó que le dijeron que había que "dar cobertura administrativa a los compromisos adquiridos previamente" con los trabajadores en la época de Francisco Javier Guerrero -el que fuera director de Trabajo antes que éll-. Cuando la juez le preguntó si esas indicaciones incluían que en las ayudas en las que no hubiera convenio se dotara del mismo, el ex director de trabajo respondió afirmativamente.

En este sentido, Márquez admitió que había un "vacío normativo" en lo que se refiere a las ayudas sociolaborales, que no eran publicadas en los boletines oficiales, algo que la juez le reprochó en el relato de la imputación, al explicar que las ayudas fueron "regaladas" a personas próximas a la Junta y al PSOE. "No creo que los trabajadores lean el BOJA", fue la contestación de Márquez a la juez.

En su declaración el ex director de Trabajo también intentó eludir su presunta responsabilidad en lo que respecta a la falta de fiscalización previa de las ayudas. "Yo soy un responsable político, no he visto a un interventor nunca", añadió Márquez, que también dijo que él se dedicaba a "coordinar" la dirección de Trabajo pero no a dirigirla.Al ser preguntado sobre ayudas concretas, el imputado reconoció que ordenó que se concediese una ayuda sociolaboral al ex delegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés porque tenía derecho al haber trabajado como director de una Escuela de Artesanía, pero matizó que él no ordenó que fuese introducido como intruso en Calderinox.