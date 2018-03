Otro ex alto cargo de Empleo alega que no conocía el convenio marco de las ayudas

El secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal ha asegurado este martes en su declaración ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que nunca tuvo conocimiento del convenio marco de 17 de julio de 2001 por que se concedían las ayudas bajo sospecha y ha defendido que toda la actividad que realizó su departamento han estado sometidas a la ley, dado que la función que realiza la secretaría general técnica es una "actividad contable, no es arbitraria".

Javier Aguado Hinojal, maestro de profesión y funcionario desde 1987, ha explicado que ocupó el cargo de secretario general técnico en dos periodos, primero en la breve legislatura conocida como "de la pinza", en la que no se aprobaron presupuestos, y luego entre 2004 y 2008. El acusado ha indicado que "nunca" tuvo en su mano el convenio marco, que ni lo usó ni tan siquiera lo leyó, si bien tenía conocimiento del mismo porque "era público y notorio en la Consejería" que se utilizaba para el pago de las ayudas sociolaborales.

Así, "sabía" que el IFA actuaba como caja pagadora, pero "no que el expediente seguía en la dirección general de Trabajo". En una declaración en la que ha contestado negando muchas de las preguntas del fiscal, el ex secretario general técnico de Empleo, ya jubilado, ha dicho que el pago de esas ayudas se realizaba en un "ambiente de absoluta legalidad y normalidad", y ha añadido que "no era consciente de que quien concedía la ayudas era el director general de Trabajo".

El funcionario ha añadido que tuvo conocimiento de la partida 31L, de administración de Relaciones Laborales, conocida como el fondo de reptiles, en 2004 y es cuando aparecen las transferencias de financiación, ya que "en el 2000 no existían", y conoce de su existencia a través del sistema contable Júpiter.

El acusado ha dicho que no tuvo conocimiento del borrador del convenio para el pago de las ayudas ni tampoco que se estableciera la posibilidad de un convenio general de asesoramiento de la agencia IDEA. Tampoco conocía que se firmaban convenios particulares entre Empleo y el IFA/IDEA para el abono de la ayudas.

Aguado Hinojal, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha dicho que el secretario general técnico tiene rango de director general y depende directamente del viceconsejero, y su función es el "control presupuestario" y el apoyo a la mecánica presupuestaria, de personal, archivos, y registros, todo lo que se considera que son los servicios generales de una consejería. No obstante, el acusado ha precisado a lo largo de su declaración que la secretaría general técnica, en la que trabajaban unas 80 personas, "no es un órgano de control, es un órgano tramitador".

El juicio se reanudará este miércoles con el interrogatorio de Javier Aguado Hinojal por parte de su abogado defensor, Adolfo Cuéllar, y a continuación le tocará el turno a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo, defendida por el letrado Manuel Salinero. El tribunal tiene previsto, si da tiempo en la doble sesión de mañana y tarde, que preste declaración la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, mientras que la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández se prevé para el lunes 19 de marzo.