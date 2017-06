Dentro de ese frente de izquierdas estarán el PCA y sus actuales compañeros en IU, junto con Podemos, "sindicalistas, activistas de las mareas y el mundo de la cultura", vaticina Alba. ¿Podrán convertirse en alternativa de gobierno en Andalucía? "Se dan las condiciones", asegura, para después afirmar que hay ayuntamientos que "están pagando los entierros a familias que no pueden afrontarlos mientras en la televisión hablan de recuperación económica. Eso hace pensar a la gente".

¿Dónde queda entonces el PCA? Con sus 4.000 militantes -la mitad de los de IU en Andalucía- debe "empujar para que no se quede nadie atrás", afirma Alba. "Cuando lleguemos al nuevo bloque tenemos que mantener una relación distinta con el resto de miembros. No podemos tener una relación subalterna como ha habido dentro de IU", explica el político gaditano. Y su aportación como fuerza política a ese bloque, según su compañera de cartel electoral, será "hacer visibles los conflictos que genera el patriarcado" y la tradicional bandera marxista: "Los conflictos que vemos por las actuales condiciones materiales de vida de la gente son lucha de clases".

Las dos candidaturas, que tienen hasta la tarde del sábado para consensuar una única lista, apuestan por la voladura controlada de IU para avanzar hacia ese bloque de izquierdas. "Hay que desmontar a IU como partido político al uso", explica la ex consejera cordobesa. Su compañero reconoce que, tras la crisis, consideran que la federación de izquierdas, en el contexto actual "ha quedado superada y tiene que ir a un movimiento político y social mas amplio".

Cortés estaba por la labor de ser quien condujera ese proceso, pero se retiró de la carrera por suceder a José Manuel Mariscal para ir en un tándem con Ernesto Alba, ex concejal en Conil de la Frontera y responsable de Acción Política de IU dentro de la dirección de Alberto Garzón elegida en la asamblea que IU celebró en junio de 2016. Salvo acuerdo de última hora, Cortés y Alba pugnarán por el liderazgo del PCA con el diputado de Unidos Podemos por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante.

Dice Elena Cortés que el congreso que el Partido Comunista de Andalucía celebra este fin de semana es el más importante de los últimos 35 años. Existe como federación del histórico PCE desde 1979, por lo que, según las tesis de la ex consejera de la Junta, el PCA se enfrenta desde mañana en la localidad granadina de Albolote a un proceso crucial. El decimosegundo cónclave de los comunistas andaluces comenzó en otoño. En su primera fase, la mayoría de militantes decidió avanzar "hacia un bloque de unidad popular capaz de disputar el poder". El objetivo, explica la diputada autonómica por Córdoba "es desplegar en Andalucía un partido visible, soberano y vivo" para participar en la construcción de ese frente de izquierdas y su herramienta electoral.

Miguel Ángel Bustamante también apuesta por el bloque de izquierdas

En el PCA no hay oposición a la llamada "unidad popular". "O al menos no están organizados", señala Elena Cortés. Sin embargo, hay dos candidaturas para liderar la federación andaluza. Pese a apoyar las tesis aprobadas por el partido en noviembre, Miguel Ángel Bustamante mantiene su aspiración al liderar el partido. Las diferencias, según su contrincante Ernesto Alba serán "los ritmos, los tiempos o la cultura política, No hay mucha más diferencia."