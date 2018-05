"En el mundo digital la competencia es feroz"

"Hay que ser muy cauto a la hora de hablar de lanzarse a emprender. Hay una burbuja en torno al emprendimiento , a las startups, a la necesidad de fracaso para aprender, a las apps triunfales, al pelotazo, etcétera, que a veces hasta a mí me sorprende. Yo lo que sí animaría desde mi humilde experiencia es a no hablar tanto de la idea y ponerte a probarla. ¿Con quién? Con tu cliente. Ni tu familia, ni tus amigos: tu cliente. De la forma más rápida que puedas para de verdad saber si sigues invirtiendo tiempo y dinero en ella. En cuanto tengas esa información y si es positiva, seguro que aparecen socios a tu alrededor para ayudarte. Ideas hay muchas, demasiadas; tiempo y dinero siempre hay poco", recomienda Munárriz.

"Este premio es para Emergya el reconocimiento a todo un equipo"

-David, ¿un emprendedor nace o se hace? ¿Cuál fue su caso?

-Cuando me llaman emprendedor a veces me ruboriza un poco porque emprendedor es una actitud, una forma de ver la vida, una capacidad para poner en marcha iniciativas que a priori poca gente se cree. Yo como persona individual no puedo considerarme así si no añado a mi equipo, el que hace que juntos sí podamos poner en marcha iniciativas como La Drupalera.

-¿Qué supone para un emprendedor la concesión del Premio Innovation Talks?

-El trabajo en la consultoría tecnológica es a veces muy desagradecido: muchas horas, mucho esfuerzo, muchos problemas a resolver y que a veces te reconozcan con estas cosas te anima a seguir. Para mí, esto supone el reconocimiento al trabajo en equipo, a las ganas de enseñar lo que hacemos aquí a todo el mundo, a nuestro equipo Drupal, al saber hacer del equipo digital y a la propia Emergya, que ha invertido mucho dinero y tiempo en esta, ahora sí, marca tecnológica internacional.

-¿Hasta qué punto hay que buscar el apoyo de becas o subvenciones?

-No podemos basar nuestro modelo en ese tipo de apoyos, pues nuestra sostenibilidad debe basarse en otros pilares para depender fundamentalmente de nosotros mismos; pero lógicamente ayudas de ese tipo siempre benefician a las empresas, sobre todo, relacionadas con la inversión en innovación.