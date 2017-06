El juicio a Chaves y Griñán y a otros 20 ex altos cargos arrancará el 13 de diciembre

El 13 de diciembre próximo arrancará el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE fraudulentos. El ponente de la causa, el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Calle Peña, ha informado este viernes a las partes personadas en el proceso de que la vista oral por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE comenzará el 13 de diciembre con la presentación de las cuestiones previas, mientras que las sesiones ordinarias con las declaraciones de los 22 ex altos cargos procesados se desarrollarán a partir del 9 de enero de 2018.

Para las cuestiones previas, el tribunal ha fijado en principio los días 13, 14 y 15 de diciembre, en sesiones de mañana, mientras que la vista oral en sí misma con las declaraciones de los primeros acusados comenzará el 9 de enero de 2018. Habrá entonces tres sesiones cada semana, los lunes y martes sólo por la mañana, a partir de las 10.00 horas, y los miércoles en sesión de mañana y tarde. Lo que no se ha concretado es cuánto tiempo durará el juicio, dado que el tribunal prefiere que se inicie la vista oral y a partir de ahí, en función de cómo se desarrollen los interrogatorios de acusados y testigos, elaborar un cronograma sobre el mismo. Lo que sí está claro es que serán varios meses de sesiones.

El tribunal pretendía que fuesen cuatro las sesiones a la semana para no demorar mucho la celebración del juicio, pero los abogados han pedido que sean sólo tres sesiones por semana. También habrá flexibilidad y se acomodarán algunas declaraciones si, por ejemplo, uno de los abogados tuviese fijado otro juicio para ese día, según el acuerdo alcanzado entre el tribunal y las partes tras la reunión que han mantenido durante más de una hora.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha convocado este viernes una reunión para abordar la fecha del inicio de la vista oral y a la que han asistido los 18 abogados de la defensa, los dos fiscales Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, y los abogados de la acusación particular que ejerce el PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mientras que la acusación del sindicato Manos Limpias no ha acudido.

La intención del ponente era inicialmente celebrar este primer juicio de los ERE durante cuatro sesiones a la semana, dado que entendía que fijar menos días de sesiones a la semana podría demorar durante mucho tiempo el desarrollo de una vista que está previsto que se prolongue durante varios meses.

Algunas defensas se habían mostrado reacias a que un juicio se fije durante cuatro sesiones cada semana, por la posible afectación a la marcha de los despachos profesionales, pero también es cierto que en otras ocasiones -como ocurrió con el caso Malaya- se organizó el juicio de tal forma que se permitía a las defensas ausentarse cuando no se trataba asuntos que afectaran directamente a su cliente, fijando la celebración del juicio por bloques de acusados.

La intención de iniciar el juicio antes de final de año ya fue trasladada recientemente por el ponente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

De otro lado, la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA ha ofertado tres plazas de jueces para reforzar la Audiencia de Sevilla con motivo de los ERE y de las demás macrocausas pendientes.