La oposición amaga con obligar al Gobierno a convocar una oferta masiva de empleo sanitario

Las propuestas de resolución que salgan hoy del debate general sobre sanidad son de obligado cumplimiento. Esta tarde, en el Parlamento, la oposición podría conseguir una mayoría que forzaría al Ejecutivo socialista a poner en marcha medidas que no lleven su firma. Una de ellas es la convocatoria de una oferta pública de empleo sanitario masiva, es decir, con un número de plazas que paliase la falta de personal provocada por los recortes de la crisis y la rácana tasa de reposición impuesta por el Gobierno central.

Es la idea que tienen en Podemos, Ciudadanos e IU, por lo que un apoyo del PP a esta posibilidad sacaría adelante la propuesta. Mariano Rajoy fue precisamente quien impuso un férreo control a las convocatorias de empleo público, pero algunas de las iniciativas que los populares llevan al debate de esa tarde buscan "mejorar la situación de los profesionales sanitarios". La portavoz del PP, Carmen Crespo, no hizo referencia concreta a una oferta masiva de empleo público, pero sí a que la Junta no exprime "al 100%" la tasa de reposición actual, que ya no tiene las restricciones de hace unos años.

Por el momento sólo Podemos ha desvelado de forma pormenorizada las propuestas que llevará al debate general y su portavoz sanitario, Juan Antonio Gil, insistió en la necesidad de recuperar los "5.000 puestos de trabajo perdidos" por las restricciones presupuestarias de los años de crisis. La formación morada también llevará al Pleno el establecimiento de un suelo de inversión en sanidad del 6,5% y la puesta en marcha de una auditoria externa en el SAS.

IU y Ciudadanos también mencionaron ayer la necesidad de convocar oposiciones, aunque el portavoz naranja, Juan Marín, culpó directamente al Gobierno central de la situación. "Los que cumplen tienen que tener un premio", aseguro el líder regional de Ciudadanos en referencia a que Andalucía no sobrepasa los objetivos de déficit planteados por Madrid, por lo que debería poder gastar con mayor libertad "para poder aumentar las plantillas en sanidad y educación. La izquierdista Inmaculada Nieto, por su parte, se refirió a las necesidades de contratación que van aparejadas a la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos andaluces a 35 horas y al proceso de interinización de eventuales prometido por la propia Susana Díaz.

Ante estas peticiones, el secretario general del Grupo Socialista, José Muñoz, mostró la vocación de "diálogo" de su partido de cara al debate de esta tarde. También garantizó que en el Ejecutivo existe la voluntad de "corregir los errores", pero llamó a "poner en valor" la labor realizada. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, se reunió con los miembros del Grupo Socialista antes del Pleno para abordar la forma de enfrentarse al debate "dispuestos a tener un diálogo constructivo".