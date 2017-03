La parlamentaria suspendida de C's no entrega su acta y pasa al Grupo Mixto

La parlamentaria de Ciudadanos Carmen Prieto, que fue suspendida de militancia por el comité de garantías del partido, culpó ayer a Albert Rivera es "el responsable número uno" de la situación en esta formación y anunció que no entregará su acta y pasará al grupo no adscrito.

Prieto explicó en una rueda de prensa en Torremolinos que el sábado pidió su baja voluntaria como afiliada de Ciudadanos y hoy presentará un escrito en el Parlamento andaluz para solicitar su pase al grupo de no adscritos. La parlamentaria señaló que la "persecución y marginación" que ha sufrido comenzó cuando el partido "empezó a desviarse de sus orígenes regeneradores y democráticos", porque Ciudadanos "se ha ido derechizando y mimetizándose con el desolador panorama político nacional".

En Andalucía, Ciudadanos "trabaja con fervor por la supervivencia eterna del régimen socialista, tan nefasto para esta tierra", y "ha perdido una oportunidad histórica de cambiar algo en esta región".Prieto explicó que en agosto de 2015 se quejó al comité de garantías "sobre la política de contratación del grupo municipal de Ciudadanos en Málaga" y se ganó por ello "muchos enemigos, entre ellos el denunciante" del expediente que se le ha abierto ahora. También lamentó la "política complaciente con el régimen socialista" y que, cuando pidió por escrito el desglose de las cuentas del grupo parlamentario, la respuesta fue "el silencio absoluto". Desde entonces, denuncia que el partido no informaba a la prensa de su trabajo en la Cámara, se le retiraron portavocías y el grupo parlamentario le impide el uso de la sede provincial de Ciudadanos en Málaga, que ella contribuye a pagar "desde hace más de tres años".

Además, consideró "nulo de pleno derecho" el expediente disciplinario que se le ha abierto porque "no hay un reglamento que sirva de base para el procedimiento", y que el texto está "lleno de mentiras e inexactitudes". Según Prieto, se le acusa de no ir a las reuniones del grupo parlamentario "sin pruebas, porque no hay actas ni listas de asistentes, sólo la palabra de Juan Marín", que es "tan válida" como la suya. También se le acusa de no ir a las comisiones de las que es vocal, pero Prieto asegura que puede demostrar con el diario de sesiones que ha intervenido en las mismas "mientras los demás miembros del grupo no han ido ni siquiera a votar". Asimismo, subrayó que no piensa entregar su acta de diputada porque quiere "cumplir su obligación" los dos años que quedan "para trabajar por los ciudadanos".