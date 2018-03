El recuerdo de Gabriel marca el debate sobre la prisión permanente

Un centenar de catedráticos piden la derogación de la pena máxima

Un total de 106 catedráticos de Derecho Penal de todas las universidades públicas de España han suscrito un manifiesto contra la prisión permanente revisable en el que piden su derogación porque "no es una buena ley" y compromete algunos de los valores fundamentales que configura a España como sociedad democrática, sin conseguir que se eviten los delitos más graves. El texto, que firma el ex letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuráin, expone que la prisión permanente revisable, aprobada como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, compromete seriamente la prohibición de penas inhumanas del artículo 15 de la Constitución en la medida en que posibilita un encierro de por vida. l penado no pueda saber en qué momento recobrará su libertad. "Su encarcelamiento no tiene un límite fijo, sino que está sometido a condición, y esa condición es a su vez de contenido vago", rezan los expertos.