La Diputación se suma al Día Mundial de la Bicicleta con su guía de cicloturismo

Conocer la provincia de Sevilla desde una bicicleta. Un propósito nada difícil siguiendo el itinerario propuesto en la Guía de Cicloturismo de la Provincia de Sevilla, editada por Prodetur y con la que la Diputación recordó ayer la celebración del Día Mundial de la Bicicleta.

"Uno de los pilares de la oferta turística de la provincia de Sevilla es nuestro gran patrimonio natural. Baste decir que la red de espacios naturales de la provincia de Sevilla tiene un total de 252.000 hectáreas de superficie, repartidas en 23 enclaves protegidos de gran belleza paisajística", introduce la publicación el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Por otro lado, recorrer en bicicleta, de forma pausada, los municipios sevillanos significa descubrir un inmenso patrimonio monumental, ya "que hablamos del más rico de Andalucía, con cerca de 300 monumentos declarados como Bien de Interés Cultural".

La guía se puede descargar a través de la web de Prodetur, 'www.turismosevilla.org'

Y para combinar todo ese acervo, con esta guía Prodetur propone un recorrido circular por la provincia divido en 18 etapas, de forma que quien desee completarlo, "tendrá una visión muy cercana de nuestro territorio", dado que transcurre a través de sus seis comarcas turísticas: Guadalquivir-Doñana, El Aljarafe, La Vía de la Plata, Sierra Norte, La Campiña y Sierra Sur.

Por tanto, son muchas las posibilidades que ofrece este producto para disfrutar de la provincia de Sevilla y, lo que es aún mejor, todas ellas aptas para cualquier tipo de bicicleta.

"De esta forma, ponemos en sus manos una propuesta para descubrir la otra Sevilla, la del encanto de los pueblos sevillanos, de una manera sana, atractiva y diferente", concluye Rodríguez Villalobos.

El recorrido de esta publicación es circular, lo que permite al ciclista organizarse cada cual el sentido y la longitud del viaje que quiera realizar. Además, muchas de las zonas del recorrido están comunicadas por tren, lo que permite iniciar y terminarla en distintos puntos y siempre comunicadas con Sevilla. Adicionalmente, la guía marca dos accesos directamente desde Sevilla al recorrido.

El cicloturismo permite no solo conocer y disfrutar lugares y personas, sino también disfrutar del desplazamiento hacia ellas, de cada metro recorrido y de cada parada. Viajar en bici supone viajar sin prisas, a velocidad suficientemente rápida como para recorrer decenas de kilómetros y suficientemente lenta para no caerte. Supone también poder disfrutar de recorridos, vistas, olores y sonidos que en otros medios de transporte no da tiempo a percibir. Todo esto gracias a un vehículo respetuoso con el medioambiente y que nos da la posibilidad de fusionarnos con el entorno.