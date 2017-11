Impulso a los ayuntamientos digitales y las empresas TIC de la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, inauguraron ayer en la sede provincial la IV Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, que se desarrollará en el patio de la Diputación hasta mañana.

Esta Feria, organizada por Inpro, forma parte del calendario de la Muestra de la Provincia 2017 y cumple su cuarta edición. Se trata de una cita en la que se dan a conocer las últimas novedades ofrecidas por las empresas del sector informático y de nuevas tecnologías, por una parte, y supone un acercamiento entre empresas y administración pública para impulsar la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión pública local y el crecimiento de la economía digital en la provincia de Sevilla, por otra. Además, incluye una extensa agenda de talleres y ponencias complementarias al área expositiva dirigidas al personal profesional del sector tecnológico y a los técnicos de las administraciones públicas.

Acercamiento de la ciencia y la tecnología a la juventud con talleres de robótica y videojuegos

El presidente de la Institución, Rodríguez Villalobos, dijo que "hemos querido dar su espacio a los alcaldes en esta Muestra porque son los protagonistas del avance de la aplicación de las nuevas tecnologías en el mundo local, y ser capaces, objetivo número uno de esta Casa, de que no haya brecha digital. Eso significa que todos hemos de remar en la misma dirección y que no haya territorios de primera y de segunda. Para eso, los ayuntamientos han de ser coopartícipes de este programa y hoy por hoy, ya los consistorios tienen videoactas, se firma digitalmente, tienen incorporado el Decret@, así como otros programas y plataformas". La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, valoró el impulso que está realizando la Diputación en los municipios menores de 20.000 habitantes "al abrir una ventana al mundo como es Internet, las nuevas tecnologías, la relación con los ciudadanos para que no tengan que desplazarse a la ciudad a realizar gestiones y puedan hacerlas desde sus ayuntamientos, así como la posibilidad de apoyo presupuestario y técnico, que permita que cualquier ayuntamiento de Andalucía esté en las mismas condiciones que una capital de provincia para poder tener a sus ciudadanos conectados a las nuevas prácticas y a las nuevas tecnologías".

Finalmente, la consejera andaluza expresó que "lo que vemos en esta Muestra es futuro y empezar por Andalucía el futuro, por nuestros pequeños pueblos, habla mucho de lo que implica cohesión territorial y de la necesidad de poner en marcha políticas que fijen la población al territorio. La colaboración entre la Diputación y la Junta de Andalucía es muy importante a la hora de compartir conocimientos y de poner a disposición de los ayuntamientos las plataformas que se pueden conectar sin costes añadidos", concluyó.

Una de las prioridades de la Diputación, a través de Inpro, es el impulso de programas y actuaciones dirigidas al desarrollo de servicios que favorezcan el Gobierno Electrónico de los Ayuntamientos de la provincia. Para ello es necesario aprovechar, en beneficio de la sociedad, las potencialidades de las nuevas tecnologías y, en particular, de la administración electrónica, mejorando la relación de la administración con la ciudadanía al facilitar el acceso electrónico de la sociedad a unos servicios públicos eficientes y de calidad.

Para hacer realidad esa prioridad, la Diputación ha dado ya sucesivos y significativos pasos por el impulso del ayuntamiento digital bajo la dirección de Inpro, que viene desplegando un conjunto de plataformas tecnológicas y diseñando la estrategia de servicios desde la nube corporativa configurando un gran Centro de Procesos de Datos, y una nueva red de telecomunicaciones provincial que permitirán que la provincia esté a la vanguardia tecnológica al servicio de sus ciudadanos.

"Ese papel de liderazgo con el que queremos convertir nuestra provincia en un referente en la implantación de sistemas de desarrollo propio y se sustenta en la apuesta presupuestaria que ha hecho la administración provincial por la innovación y porque cada vecino, por muy distante que se encuentre de la capital, tenga la misma oportunidad, y no se produzca ninguna brecha en esta materia ni desequilibrio interterritorial alguno", expresó el presidente de la Diputación. Y para que no se produzca ese desequilibrio hay que destacar la inversión de la Diputación en tecnología, de la que se benefician los ayuntamientos e indirectamente, la ciudadanía. Alrededor de 9 millones de euros, con el Plan Supera V Sociedad de la Información y la nueva Red de Telecomunicaciones.

Mapa Tecnológico. El mapa tecnológico de la provincia de Sevilla se presenta en la siguiente radiografía: 70 ayuntamientos con Portal de Transparencia, 30 con Plataforma Smart Cuida tu Municipio, 84 consistorios con Sede Electrónica, 75 ayuntamientos convocan telemáticamente Convoc@, 62 gestionan las resoluciones totalmente electrónicas mediante Decret@ y 40 ayuntamientos gestionan sus actas electrónicas a través de Videoactas. El 88% de los consistorios de la provincia de Sevilla tienen modernizado su gestión local gracias a las plataformas tecnológicas e-POL, e-Padrón, Licyt@l, Sical, Sihalo-Tasas, Inpro RPN, entre otras muchas, desarrolladas por Inpro. Villalobos afirmó que "tenemos bases más que suficientes para estar satisfechos por el uso en positivo de las tecnologías que van a permitir no sólo esa nueva relación digital entre la administración y la ciudadanía, sino apoyar las actividades locales que puedan generar valor y dinamizar el tejido social y económico de la provincia".

Expositor propio de Inpro.Si el ciudadano quiere conocer de cerca cómo es un ayuntamiento digital no tiene que ir muy lejos para verlo. En el Patio de la Diputación, Inpro ha instalado para esta IV Feria un expositor propio que simula a dicho ayuntamiento digital, con todas las aplicaciones disponibles y procesos que se llevan a cabo, explicó la gerente de Inpro, Carmen Rodríguez Quirós.

Además, 24 empresas de primer nivel tecnológico estarán hasta mañana en la carpa de la Diputación donde mostrarán su tecnología. También se dispone de una zona expositiva y de robótica para los más jóvenes, así como un espacio de ciberseguridad con jornadas, zona Eticom con networking y con una final de videojuegos. Por tercer año consecutivo se celebrará hoy el III Encuentro Tecnológico de las diputaciones andaluzas, y mañana, como broche final, se entregarán los premios al mejor ayuntamiento digital y a la empresa. Una cita ineludible comprobar cómo está la provincia en la administración electrónica.