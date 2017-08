"Estoy satisfecha a pesar de nuestra situación financiera"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura?

-La legislatura se presentaba con bastantes dificultades y limitaciones. Tanto mis compañeros como yo misma sabíamos que no iba a ser una legislatura fácil donde poder planificar, desarrollar y ejecutar todos los proyectos que teníamos en mente, y que con tanta ilusión habíamos plasmado en nuestro programa electoral con el fin de hacerlos realidad, y que nuestros vecinos y vecinas pudieran beneficiarse de nuestra gestión, mejorando así la calidad de vida de todos ellos. Partiendo de esa premisa, he de decir, que la situación financiera del Ayuntamiento es complicada; tenemos un Plan de Ajuste bastante severo, y aunque hemos llevado a cabo muchas de sus medidas, son todavía insuficientes y tenemos que seguir en esa línea. Ahora bien, tengo que recalcar que en estos dos años el equipo de Gobierno ha sido muy consciente de la realidad que nos impera, y en consecuencia y por responsabilidad se han tenido que tomar decisiones que en muchísimos casos han sido difíciles para nosotros como políticos. Y de igual manera para el conjunto de los vecinos. En última instancia, y teniendo en cuenta todas estas circunstancias, me siento muy satisfecha con el balance que puedo hacer a estas alturas de legislatura, ya que se está haciendo todo lo posible para que en un futuro todo vaya a mejor.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años?

-Aunque a nivel económico la situación es complicada, hemos reducido la deuda que manteníamos con los trabajadores municipales de ejercicios anteriores. Este es uno de los esfuerzos y logros más importantes que este equipo de Gobierno ha llevado a cabo en lo que va de legislatura. Se ha mejorado en infraestructuras; consultorio nuevo, colegió infantil nuevo con el compromiso de la Delegación de seguir con las fases siguientes, ampliación importante del cementerio municipal. Saneamiento nuevo de diferentes calles, arreglos de vías públicas, terminación del centro integral, acerados nuevos, eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras de zonas verdes, arreglo y mejora del alumbrado público, accesibilidad a edificios públicos según normativa como por ejemplo la piscina municipal…, muchas de estas obras han sido realizadas gracias a los diferentes Planes Supera. En cuanto al deporte, seguimos apostando por las escuelas municipales de fútbol y natación, y con un proyecto a corto plazo pondremos en funcionamiento las escuelas de tenis, kárate y otros deportes más. Arreglos de instalaciones deportivas y su accesibilidad y adaptación a normativa. El gimnasio municipal ha mejorado en cuanto a maquinarias y funcionamiento. Se han aumentado las partidas en el área Social e Igualdad. Prestamos el servicio de dependencia a 86 usuarios, los servicios sociales comunitarios atienden a un porcentaje importante de la población.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Los Planes Supera promovidos por la Diputación suponen una herramienta fundamental para acometer inversiones que por otras vías a día de hoy resultarían inviables. Esa es la principal finalidad del programa, además repercute positivamente en el empleo y en la economía del municipio. En nuestro pueblo, a través de los distintos planes supera hemos podido construir un comedor escolar, la reurbanización de la calle que da acceso al nuevo colegio, terminación de la pavimentación y otras infraestructuras en la travesía "carretera Sevilla", pavimentación de veinte vías públicas. En el plan supera V tenemos aprobado el proyecto de pista polideportiva, accesibilidad a ésta, reparación de vial y mejora de parques públicos. Esperamos que esta apuesta de Diputación siga cada año y podamos de esta manera mejorar y acondicionar nuestras infraestructuras.