El club de la comedia

Genio y desastre. Se alzó con la Concha de Oro en San Sebastián como un homenaje a la "peor película del mundo" y a su cineasta, Tommy Wiseau. Ahora, The Disaster Artist, de James Franco, llega a los cines a tiempo para despedir 2017 aclamada con dos nominaciones a los Globos de Oro. Basada en el libro en el que Greg Sestero, intérprete de The Room, desvelaba los detalles de la producción y el rodaje de la cinta, Franco dirige esta comedia en la que también interpreta a Wiseau. El hermano del director, Dave Franco, interpreta a Sestero, acompañado de Seth Rogen, Alison Brie y Ari Graynor.

El mundo de la farándula.Biopic ambientado en la segunda mitad del siglo XIX, El gran showman celebra el nacimiento de la industria del espectáculo inspirándose en la ambición y la imaginación de P.T Barnum, empresario que redefinió el mundo de la farándula en Estados Unidos y a quien interpreta Hugh Jackman en este musical. El realizador Michael Gracey debuta con este filme que cuenta con canciones de Benj Pasek y Justin Paul, oscarizados letristas de La La Land, en el que Jackman está acompañado por Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya y Rebecca Ferguson para narrar la historia de un visionario que se convirtió en una sensación mundial.

Viaje a Fukushima. De Alemania llega la nueva película de la realizadora y guionista Doris Dörrie, Recuerdos desde Fukushima, un drama en blanco y negro rodado en la localización de la triple catástrofe nipona con actores y habitantes locales que continúan viviendo allí en la actualidad tras el desastre natural y nuclear de 2011. La cinta narra el viaje de la joven alemana Marie (Rosalie Thomass) como miembro de una compañía de payasos para devolver la "semilla de la felicidad" a una población suspendida en el trauma, Fukushima, donde conocerá a Satomi (Kaori Momoi), la última geisha de una región devastada por la desgracia.

Dos ex contra Don Juan. El mundo de dos mujeres muy diferentes choca en un ático de Nueva York: la modelo contra la intelectual, el estilo contra la comodidad, la profesional contra la madre soltera. Lo único que Jade y Maria tienen en común es su exmarido, Nick, un maduro conquistador que ha dejado a su segunda esposa por una modelo más joven. Ahora, las dos mujeres dicen ser las legítimas dueñas del lujoso piso de su expareja en Olvídate de Nick, una comedia dirigida por Margarethe von Trotta con guión de Pamela Katz y protagonizada por Ingrid Bolso Berdal y Katja Riemann, dos mujeres que no tardan en comprender que, pese a sus diferencias, quizá no sean tan distintas.

Arte y amistad. En 1964, en un viaje a París, el reconocido artista Alberto Giacometti (Goeffry Rush) le sugiere a su amigo y escritor James Lord hacerle un retrato, una proposición que Lord acepta, halagado e intrigado. Final Portrait. El arte de la amistad, con dirección de Stanley Tucci, retrata la historia real entre estos intelectuales. Protagonizada por Armie Hammer, Sylvie Testud y Tony Shalhoub, la cinta se mueve entre la biografía, la comedia y el drama para plasmar la historia de una amistad conmovedora y poco convencional, aderezada con una visión general de la belleza, la frustración, la profundidad y, a veces, el caos del proceso artístico.

Zona liberada. Maurice y Joseph son dos hermanos judíos que deben abandonar a su familia para salvarse durante la ocupación nazi en Francia. Haciendo gala de su astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores enemigos, los dos niños intentarán reunir a toda su familia de nuevo en la zona libre del sur de Francia en Una bolsa de canicas. El realizador Christian Duguay lleva a la gran pantalla, y escribe junto a Jonathan Allouche y Alexandra Geismar la historia real del escritor Joseph Joffo, un drama de la II Guerra Mundial que plasmó en la novela en la que se basa este filme francés protagonizado por Dorian Le Clech, Batyste Fleuriel y Patrick Bruel.

A capella. Anna Kendrick y Rebel Wilson vuelven a encabezar el reparto de Dando la nota 3, la nueva entrega de la saga de películas musicales protagonizada por el grupo femenino de música a capella The Barden Bellas, que, en esta ocasión, se reúne en los cines tras un paréntesis para realizar sus estudios universitarios. Dirigida por Trish Sie, la tercera parte de la franquicia sigue de nuevo a las Bellas, esta vez de gira en el extranjero, con Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Alexis Knapp, Chrissie Fit, Kelley Jakle, Shelley Regner, Elizabeth Banks y John Michael Higgins, junto con John Lithgow y Ruby Rose.