Ante el Granadilla, en la Copa, la ida el domingo

El Betis Féminas debe olvidar ya la dulce resaca del derbi para activar de nuevo su modo más competitivo para afrontar el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa de la Reina. El choque ya tiene horario: será el domingo, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, a las 12:00.

El rival, según el sorteo celebrado el lunes, será el Granadilla, que acabó cuarto en la Liga Iberdrola tras una gran recta final en la que encadenó cinco encuentros sin perder, con cuatro triunfos y un empate, que se extendería a ocho si no se tienen en cuenta las derrotas sufridas en medio ante el Atlético y el Barcelona. De hecho, el conjunto insular no pierde desde el 18 de febrero, cuando cayó por 0-2 ante la Real Sociedad.

Se da la circunstancia de que esta campaña en sus enfrentamientos no ganó el equipo de casa. En la primera vuelta las de María Pry vencieron por 2-3 con un doblete de Rocío en el segundo tiempo y remontando el 1-0 logrado en el minuto 1 por las tinarfeñas. En Sevilla, por contra, el Granadilla se impuso por 0-1 hace poco más de dos semanas con un gol de Cindy García. No encajar goles en este encuentro será importante cara a la vuelta (el miércoles) para el Betis, que no podrá contar con Marta Pérez, sometida a una artroscopia en la rodilla izquierda.