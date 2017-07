Hamilton vuelve a ganar en Silverstone y queda a un punto de Vettel

Lewis Hamilton se impuso este domingo con autoridad en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, donde logró su cuarta victoria consecutiva en casa, para quedar en el campeonato a un punto del alemán Sebastian Vettel, que apenas fue séptimo tras pinchar neumático en un final dramático para Ferrari.

El podio en el tradicional circuito de Silverstone lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas y Kimi Räikkönen, segundo y tercero respectivamente.

Fue un domingo a pedir de boca para Mercedes, ya que Hamilton pudo defender sin problemas la pole y Bottas logró una espectacular remontada tras haber comenzado noveno por una penalización debido a la sustitución de la caja de cambios.

La jornada deja en cambio un sabor amargo a Ferrari, que sufrió un final de carrera fatal en el que tanto Räikkönen como Vettel pincharon neumático.

Räikkönen reventó la rueda a dos vueltas del final cuando marchaba segundo, aunque pudo ir rápidamente a boxes y apenas perdió una posición. Vettel sufrió poco después el mismo problema, cuando se ubicaba cuarto, y terminó llegando deshilachado a la meta.

El incidente le hizo perder tres posiciones al alemán y casi le cuesta la primera posición del campeonato, en el que pasó de liderar con una ventaja de 20 puntos a tener apenas una unidad de diferencia sobre Hamilton.

La cuarta posición fue finalmente para el holandés Max Verstappen, seguido de su compañero de Red Bull, Daniel Ricciardo. El australiano fue otro de los protagonistas del día después de haber comenzado la carrera en el fondo de la parrrilla.

El alemán Nico Hülkenberg concluyó sexto con su Renault, por delante de Vettel. Las diez primeras posiciones las completaron el francés Esteban Ocon, el mexicano Sergio Pérez (ambos Force India) y el brasileño Felipe Massa.

El español Fernando Alonso tuvo que abandonar una vez más con su McLaren. "Esta vez el problema fue la bomba de gasolina. Ha sido otro fin de semana complicado, saliendo último y ahora con una carrera complicada. Esperemos que vengan mejores", señaló. También abandonó su compatriota Carlos Sainz tras verse envuelto en el inicio en un incidente con su compañero de Toro Rosso, el ruso Daniil Kvyat. "Es un asunto que debatiremos internamente", dijo el español.

Hamilton celebró su quinta victoria delante de su público y la cuarta consecutiva después de haber ganado en Silverstone en 2008, 2014, 2015 y 2016. Con cinco triunfos en el mítico circuito, iguala el récord de su compatriota Jim Clark y del francés Alain Prost.

Los días de descanso y las criticadas mini-vacaciones en Miconos rindieron sus frutos para Hamilton, que vuelve a sumar un triunfo tras dos carreras -Azerbaiyán y Austria- en las que ni siquiera pudo subirse al podio.

"No puedo describir esta sensación. Estoy orgulloso de haber podido lograr este triunfo por estos fans. Esta carrera es para ustedes, ustedes me han inspirado", dijo un eufórico Hamilton en el podio, donde fue entrevistado por el piloto Jenson Button. "Ha sido un fin de semana perfecto para nosotros".

También se mostró muy feliz Bottas tras su remontada. "No ha sido fácil, pero me he mantenido con calma y el equipo lo ha hecho fantástico. Al final, tuvimos algo de suerte con el problema de Kimi".

Visiblemente amargado, Räikkönen apenas pudo explicar lo ocurrido. "Es una pena, pero es lo mejor que hemos podido hacer", dijo el finlandés mientras Hamilton filmaba con su móvil y se sacaba una selfie con Bottas.

Vettel consideró que simplemente ha sido mala fortuna. "No creo que haya nadie a quien echarle la culpa. Nos tomó por sorpresa el asunto. Ha sido una carrera difícil".

Cumplidas 10 de las 20 carreras del campeonato, Vettel lidera con 177 puntos por los 176 de Hamilton, mientras que Bottas sigue expectante con 154 unidades. La próxima carrera será el 30 de julio en Hungría.