El Juvasa mira muy alto

No está todo perdido para el voleibol sevillano. Pese a que el Cajasol Juvasa tuvo que renunciar a su plaza en la Superliga, el club nazareno podría mantenerse en alguna de las dos primeras divisiones nacionales en la categoría femenina.

El club lleva años reinventándose para continuar en la élite del voleibol nacional, pese a que año tras año perdía a buena parte de sus jugadores, que aprovechaban el paso por el equipo nazareno para dar el salto a uno de mayor envergadura. Este verano la entidad ha perdido a casi toda la plantilla, que ha cambiado ya Dos Hermanas por Teruel (Jovanovic), Melilla (Cabrera) y conjuntos en el extranjero, por lo que con la fecha límite de inscripción encima la entidad, que no tenía jugadores, tuvo que poner fin a siete temporadas en Superliga. Su plaza será ocupada por el descendido mediterráneo, mientras que el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona completará la nómina de los 12 participantes.

Sin embargo, el Cajasol Juvasa, con una importante cantera femenina, cuenta con un equipo femenino que apunta alto y que se convertirá ahora en la cabeza visible del club. Campeón de la Segunda Nacional (no hay Primera Nacional en Andalucía), los rectores nazarenos lo apostarán todo a las chicas. A la espera de la reorganización de las categorías y las plazas vacantes, el Cajasol podría tener hueco incluso en la Superliga Iberdrola. No se descarta encontrar acomodo en el máximo escalón nacional, que la temporada pasada estuvo compuesto por once conjuntos.

Aunque aún debe ser confirmado por la Federación Española de Voleibol, el club no descarta ser el único conjunto andaluz de Superliga, después de años demostrando en los chicos su capacidad organizativa. Además, el club recordó hace unos días que sus convenios de patrocinio con la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento y Juvasa fueron renovados, con lo que pueden afrontar con garantías una campaña en una categoría superior tirando de la base de jugadoras locales con la que ya cuenta.

De no tener hueco en la Superliga Iberdrola, su lugar sería la Superliga 2, en la que ya milita otro equipo sevillano como el Mairena Voley, y también los andaluces Universidad de Granada y el Almería Voley Grupo 2008, colista del Grupo B y que perdió la categoría deportivamente.

En cualquier caso, el equipo, en una categoría u otra, estará dirigido por José Manuel González, Magú, que ha llevado el timón los últimos años del equipo masculino y que haría lo propio ahora con el femenino.