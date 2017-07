Porfi Fisac, firme candidato

El Betis Energía Plus no va a dilatar la materialización del proyecto para su próxima participación en la LEB Oro y sus dirigentes están sondeando ya a quienes pueden ser los técnicos de la temporada 17-18. El club verdiblanco pretende atar ya al entrenador y quiere hacerlo con alguien con experiencia en la categoría, de modo que el regreso a la ACB se produzca lo antes posible.

El mismo Ángel Haro, presidente del Betis, y Fernando Moral, presidente ejecutivo del equipo de baloncesto de la entidad verdiblanca, mantuvieron el viernes una reunión con Porfi Fisac, quien se desplazó a Sevilla para conversar in situ con los máximos dirigentes béticos, que le han ofrecido al actual técnico del Gipuzkoa dos temporadas, la segunda siempre que se consuma el ascenso de categoría después de la primera.

El técnico llevó al campeonato de la LEB Oro al Gipuzkoa (dos veces) y al Valladolid

El técnico, quien ha sido responsable del salto a la ACB del conjunto de San Sebastián la pasada temporada, ha mostrado interés por el proyecto bético y ahora deberá desvincularse del club guipuzcoano, que no pondría en principio demasiados problemas para su llegada a Sevilla. Ambas partes, Betis y entrenador, se han dado de plazo hasta hoy para determinar el acuerdo.

El técnico segoviano puede presumir de un palmarés que incluye tres ascensos a la máxima categoría del baloncesto nacional. En la temporada 05-06 con el Gipuzkoa, con el Valladolid en la 08-09 y, de nuevo, con el equipo de Donosti, la temporada anterior. A los tres equipos hizo campeón, de ahí el interés del club bético, como adelantó este periódico el pasado 2 de julio.

Si la actual situación contractual de Fisac con el Gipuzkoa no debería ser un inconveniente para su posible futura vinculación con el Betis Energía Plus, sí podría resultar un obstáculo su cargo como seleccionador nacional de Senegal. El combinado senegalés disputa este verano el Afrobásket desde el 8 al 16 de septiembre, un torneo africano que comparte las sedes en dos países, Túnez y la misma Senegal. La falta de Físac durante esa semana no produciría excesivos problemas, teniendo en cuenta además que la competición dará inicio el 1 de octubre, aunque sí arroja más dudas la ausencia de un entrenador que tendría que preparar a Senegal durante el mes de agosto.

A falta de que las partes se den una contestación, algo que debería suceder en las próximas horas como muy tarde, el club bético también se encuentra planeando quién será el próximo ocupante de la dirección deportiva o dirección general, después de haberse hecho oficial que Berni Rodríguez no continuará.