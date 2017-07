Zidane pide un sustituto para Morata

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció en rueda de prensa que, tras la salida de Álvaro Morata, al club blanco le falta un delantero.

"Seguro que somos peor equipo sin Morata. De momento es así. Jugó muy bien y aportó muchísimo. Nos falta un delantero. Veremos qué vamos a hacer. De momento no hay cambios. Ya veremos si Borja (Mayoral) se queda. Volverá Cristiano. Hasta el 31 (de agosto) veremos qué va a pasar", declaró el técnico.

Preguntado al respecto por una posible incorporación de Kylian Mbappé, Zidane contestó: "Estamos aquí con los que jugadores que tenemos. Eso es lo en lo que pienso, pero puede pasar de todo hasta el 31, como siempre. El jugador es bueno e interesa a muchos clubes".

El Real Madrid disputa hoy su primer amistoso de la pretemporada en Santa Clara (California), contra el Manchester United de José Mourinho: "Las sensaciones son buenas. Llevamos diez días de entrenamiento y los jugadores quieren jugar ya. Nos viene bien el partido. Es el primero para nosotros y el cuarto o quinto para ellos".

"Espero un buen partido. Todos los jugadores van a tener minutos y espero que no se lesione nadie. No espero nada más. El resultado a mí no me importa. Hay que darlo todo", añadió.

Zidane, que afronta su tercera temporada como entrenador del Madrid, habló sobre la llegada de talentos jóvenes a la plantilla. "Los que se han ido eran muy buenos y han venido algunos jóvenes. Siempre intentamos mejorar la plantilla. Estamos contentos con los chicos que acaban de llegar. Tienen ganas de estar con nosotros y de entrenar. Saben dónde están. Si hemos mejorado o no la plantilla ya lo veremos a lo largo de la temporada", manifestó.

Asimismo, se pronunció sobre los rumores acerca de una posible salida de Cristiano Ronaldo: "Se ha hablado mucho de que se quería marchar. Él está tranquilo, de vacaciones, disfrutando. El día 5 de agosto se viene con nosotros. Sólo pienso en eso. Escucho lo que se dice, como todos, pero lo que importa es lo que él quiere hacer con el Real Madrid. Se va a quedar. Tiene contrato".