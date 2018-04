"Javi dará otra energía al equipo"

Todavía le duele el descenso de la pasada campaña y este curso puede darle la puntilla a un club que considera su casa, pero "el deporte es así". Niko Radicevic regresa este fin de semana a Sevilla, donde se formó durante cinco temporadas, con el Gran Canaria en un partido clave para los verdiblancos en su lucha por evitar el descenso. Lo cierto es que no es la primera vez que el equipo se encuentra en una situación complicada y "en otras ocasiones lo sacó adelante", aunque algo tendrá que cambiar en el futuro porque "cuando algo así ocurre tantas veces algo hay que cambiar".

Arrancó la temporada en Euroliga con el Estrella Roja, pero las cosas no fueron como él esperaba. "Quería disputar la Euroliga y desde el principio jugué poco. El sistema del entrenador no encajaba bien con mi juego y no podía dar lo máximo. Trajeron otro base y me dijeron que no tenía sitio. A entrenarme y esperar mi oportunidad, pero el Gran Canaria llamó a mi puerta", explica el serbio. "Luis Casimiro me conoce bien y todo fue más fácil. Además, Berdi Pérez (director deportivo) ya me había visto en la Liga de Verano de las Vegas más estos años en la ACB, por lo que todo fue más fácil", añade.

El balcánico conoce bien al técnico que debutará en la ACB al mando del cuadro hispalense, pues con él pasó "muchas horas trabajando en silencio". "Le debo mucho y me alegra que por fin le llegue una oportunidad que se merece desde hace mucho tiempo. No es la situación ideal, claro, pero él es un valiente y un trabajador nato. Seguro que Javi le dará al equipo otra energía porque, además, es una de la personas de la casa que siente el club como parte de su vida. Con el poco tiempo que queda por delante no puede hacer muchos cambios tácticos, pero sí que puede hacer que la plantilla despierte", destaca Radicevic, para quien pisar San Pablo de nuevo "será especial". "Sevilla es mi segunda casa. Allí me formé y tengo amigos para toda la vida. Fue el club en el que empecé mi carrera profesional y lo siento como algo especial; como mío".

Tras pinchar en dos salidas teóricamente cómodas como en Badalona frente al Joventut y el Bilbao, ahora el Gran Canaria llegará a la capital hispalense con las orejas levantadas "para que no vuelva a ocurrir. En ACB no hay partido fácil y a estas alturas todos los rivales se juegan la vida. En esos partidos fallamos nosotros y realizamos un muy mal trabajo, que no podemos repetir si queremos lograr el objetivo de meternos en los play off". Aunque al Betis, el que fuera su Betis, no le venga muy bien. Desde fuera la sensación es la misma que desde dentro: "Ves que tiene jugadores muy buenos sobre el papel como Schilb, Booker o Kelly, pero por algún motivo no funcionan como conjunto", indicó el de Cacak, que en Las Palmas se encontró con un viejo conocido como Balvin: "Es muy importante cuando llegas a un sitio nuevo tener alguien que conoces. Me ayudó a adaptarme a la isla, que no es difícil, y al equipo. Además, conectamos bien y conocemos cómo juega el otro, así que eso es un plus en la pista".

Y a lado cuenta con un base como Oliver, que es toda una institución. "Debutó en la liga cuando yo tenía tres años, por lo que es un maestro del que aprender. Me ayuda mucho y es un placer tenerlo como compañero y una oportunidad para seguir mejorando. Es un lujo tenerlo como compañero, como Baéz. Los dos veteranos del equipo son dos pilares fundamentales", aseguró Radicevic, para lo comparó con el Betis en el que los continuos cambios no ayudan a crecer. Ahora lo tiene claro: "Que el Betis se salve y que gane todos los partidos a partir del domingo".